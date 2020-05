Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Im Ravensburger Ummenwinkel hat am Montag zwischen 7 und 15 Uhr ein Autofahrer einen geparkten PKW angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Der Unbekannte verursachte laut Polizei an dem geparkten Hyundai einen Schaden von 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8033333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.