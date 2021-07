Einen Schaden von etwa 3000 Euro hat derjenige zurückgelassen, der zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag in der Berger Straße in Ravensburg einen seitlich am Straßenrand geparkten Audi A4 Avant angefahren hat.

Der Unfallverursacher flüchtete laut Polizei, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, weshalb das Polizeirevier Ravensburg nun gegen den bislang Unbekannten ermittelt. Hinweise werden unter Telefon 0751/8033333 erbeten.