Nach Unfall geflüchtet

Entweder beim Ausparken oder beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen einen am rechten Fahrbahnrand der Ernst-Kretschmer-Straße in Höhe des Gebäudes Nr. 4 geparkten Nissan Juke angefahren und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Das teilt die Polizei mit.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, entgegen.