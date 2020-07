Nach Unfall die Plätze getauscht

Durch einen lauten Knall sind Anwohner in der Schmalegger Straße am frühen Sonntagmorgen gegen 1.40 Uhr geweckt worden. Wie die Polizei mitteilt, hätten die Anwohner vermutet, dass es einen Unfall gegeben hat und informierten die Polizei. Beamte des Polizeireviers Ravensburg stellten in diesem Bereich kurz darauf einen Opel Corsa mit frischen Unfallspuren fest. Gefahren wurde das Auto von einer Frau, auf dem Beifahrersitz saß ihr 42-jähriger Ehemann. Ein Zeuge habe aber allerdings ausgesagt, dass der Corsa zuvor von dem Mann und nicht von der Frau gefahren worden sei. Wo das Auto dagegen gefahren ist, müsse noch ermittelt werden, heißt es im Polizeibericht. Der Mann, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde jedenfalls zur Blutentnahme gebracht. Hier habe er sich körperlich gegen die Maßnahme gewehrt und beleidigte zudem noch die Beamten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte und Beleidigung.