Nach Unfall davongefahren

Schaden von rund 2000 Euro hat der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens verursacht, der am Dienstag kurz nach 11 Uhr an der Einmündung in die Ravensburger Schussenstraße/Gartenstraße mit einem VW Golf zusammengestoßen ist.

Der flüchtige Fahrer befuhr laut Polizei die Schussenstraße in Richtung Bahnhof, als er auf Höhe der Einmündung von der linken auf die rechte Spur wechselte und in der Folge in die Gartenstraße davonfuhr. Beim Fahrstreifenwechsel touchierte er das Heck des rechts neben ihm fahrenden Golfs.

Inzwischen hat die Polizei Ravensburg Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Hinweise auf den Flüchtigen werden unter Telefon 0751/8033333 erbeten.