Nach Unfall davongefahren

Als ein 33-jähriger Autofahrer sein Auto am Mittwoch gegen 8 Uhr auf einem Parkplatz in der Meersburger Straße abgestellt hatte, rollte ein Auto rückwärts aus einem gegenüberliegenden Stellplatz und prallte gegen das Fahrzeug. Da sich laut Polizei niemand darin befand, brachte der Mann zunächst sein Kind in den Kindergarten und musste bei seiner Rückkehr feststellen, dass der weggerollte Wagen nicht mehr an der Unfallstelle stand. Der 33-Jährige hatte sich jedoch das Kennzeichen gemerkt und der Polizei mitteilen können, welche die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer aufgenommen hat. Der entstandene Fremdschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.