Nach Spielabbruch: SV Schmalegg gewinnt am Grünen Tisch

In der Fußball-Kreisliga B3 hat der SV Schmalegg nachträglich drei Punkte zugesprochen bekommen. Nach dem Spielabbruch am zweiten Spieltag ist das Heimspiel gegen den SC-FC Friedrichshafen vom Sportgericht mit 3:0 für den SV gewertet worden. Überraschend kommt das nicht: Laut dem Online-Fußballportal Fupa.net wurde die Partie nach 70 Minuten aufgrund einer Tätlichkeit eines Friedrichshafeners gegenüber Schiedsrichter Karl Bischoff nach 70 Minuten abgebrochen.

„Ein extrem unschönes Ereignis“

Für Schmalegg sind das die ersten drei Punkte der laufenden Saison. Die anderen beiden Spiele gingen ohne eigenes Tor verloren. Am ersten Spieltag verlor der SV mit 0:6 beim SV Horgenzell und am vergangenen Sonntag gab es eine 0:3-Pleite beim SK Weingarten. Gegen den SC-FC Friedrichshafen hätte Schmalegg die Begegnung vor 150 Zuschauern wahrscheinlich nach 90 Minuten auf dem Platz für sich entschieden. In der 70. Minute stand es 3:1 für die Gastgeber, bis ein Häfler Fußballer bei drohender Niederlage scheinbar die Nerven verlor. „Ein extrem unschönes Ereignis“, heißt es im Bericht auf Fupa.net.

Eine Woche nach dem Vorfall verlief das nächste Spiel gegen den SV Horgenzell reibungslos ab. Der SC-FC Friedrichshafen unterlag erneut 0:3 – diesmal aber nach regulärer Spielzeit auf dem Platz und nicht aufgrund eines Abbruchs am Grünen Tisch. Für die Mannschaft von Trainer Serkan Ince ist das ein katastrophaler Start mit dem verschuldeten Spielabbruch und nur einem Zähler aus den ersten drei Partien.