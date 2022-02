Nach Spiegelstreifer das Weite gesucht

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Freitagmorgen um 7.18 Uhr auf der Verbindungsstraße vom Rahlenhof in Richtung Schwanenstraße in Ravensburg gekommen. Das teilte die Polizei am Wochenende mit.

Als eine 33-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen den Verbindungsweg auf Höhe der Unterführung unter der B30 befuhr, kam ihr ein orangefarbener, älterer VW Kleinbus entgegen, heißt es im Polizeibericht. Nach ersten Ermittlungen fuhr dieser mittig auf der Fahrbahn und missachtete das Rechtsfahrgebot. Die beiden Fahrzeuge streiften sich mit den Außenspiegeln. Anschließend entfernte sich der Fahrer des orangefarbenen VW unerlaubt von der Unfallstelle, so die Polizei.

Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Schaden von rund 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 zu melden.