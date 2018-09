Nach Puzzle-Desaster darf Amerikanerin ihr Selbstporträt puzzeln

Die US-Amerikanerin Erin Gumpert darf sich über ein Puzzle des Spieleherstellers Ravensburger freuen, das sie selbst zeigt. Ravensburger hat die Puzzlebegeisterte nicht nur von ihrer Suche nach einem fehlenden Teil erlöst, sondern legte auch noch ein personalisiertes Puzzle als Erinnerungsstück obendrauf.

Fast ein Jahr lang hatte Gumpert an einem 18.000-Teile-Puzzle des Herstellers gearbeitet. Im August dann der Schreck: Ein Teil fehlte. Trotzdem posierte sie online stolz vor ihrem Werk, und der Spielehersteller wurde auf ihre Misere aufmerksam.

Die puzzlebegeisterte Amerikanerin bekam nicht nur das fehlende Teil, Ravensburger schenkte ihr zusätzlich noch ein Puzzle mit dem Bild, das sie über den Atlantischen Ozean hinweg bekannt machte. Auf dem Bild sieht man die Amerikanerin vor dem riesigen Puzzle stehen. Hinter ihr ist die winzige Lücke im Bild erkennbar.

Das neue Motiv, das Ravenburger nun der jungen Mutter schenkte, zeigt sie vor ihrem unvollständigen 18 000-Teile-Projekt. Es ist eine 1000-teilige Sonderanfertigung von Ravensburger: „Sie hat’s gleich auch noch gepuzzelt und hat jetzt ein Andenken an ,the missing piece – August 2018’“, freut sich Michaela Magin, Sprecherin von Ravenburger: „Außer dem personalisierten Puzzle für Erin haben wir für ihren ,puzzlehungrigen’ Sohn Garrett noch ein Kinderpuzzle mitgeschickt, damit seine Mutter in Zukunft sicher sein kann, dass er beschäftigt ist und sie in Ruhe puzzeln kann.“

Denn Schuld am vermissten Teil war vermutlich ihr einjähriger Sohn, der gerne auf den Papierteilen herumkaut. Dabei wurde eines der Teile so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass es nicht mehr ins Puzzle passte.

