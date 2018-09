Nach Messerstecherei: Polizei ist weiterhin vor Ort

43 Stunden nach der Messerattacke auf dem Marienplatz in Ravensburg präsentiert sich die Türmestadt ruhig. Gänzlich aufgearbeitet ist die kriminelle Tat aber noch nicht.

Das Wasserrauschen des Schadbrunnens erfüllt die Szenerie am Sonntagmorgen und vermittelt idyllisches Flair. Auf den Straßen flanieren Besucher, eine Stadtführerin erklärt Geschichtliches zur Altstadt. An den umliegenden Tischen der Gastronomien sitzen vereinzelt Freunde und Bekannte und unterhalten sich. Es scheint ein ganz normaler Sonntag zu sein. Wären da nicht die hell-pink leuchtenden Markierungen auf der Straße, dem Pflasterstein sowie am Frauentor. Sie zeugen vom Messerangriff eines 21-Jährigen, der am Freitagnachmittag auf drei Personen eingestochen und zum Teil schwer verletzt hat.

Auch ein Streifenwagen der Polizei prägt das Bild an diesem Morgen. Direkt neben dem Schadbrunnen kontrollieren zwei Polizisten das Geschehen aus dem Wagen heraus. Immer wieder stand ein Polizeiauto am Wochenende an dieser Stelle. Die Maßnahme dient der Sicherheit der Öffentlichkeit, wie Roland Sominka vom Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz auf SZ-Nachfrage berichtet. Wie lange die Kontrollen andauern werden, darüber werde am Montag entschieden.

Sofortige Handlungsfähigkeit

Die Stimmung nach der Messerattacke beschreibt Sominka aus Polizeisicht als ruhig. Gleichwohl waren die Beamten auf alles vorbereitet. Es wurde eigens eine Führungsgruppe im Polizeipräsidium installiert, die sich intensiv mit der Lage in Ravensburg auseinandersetzte. „Die Führungsgruppe dient der Sicherheit, falls es zu weiteren Vorfällen gekommen wäre, hätten wir sofort handeln können“, verdeutlicht Sominka die Ausrichtung einer solchen Spezialeinheit.

Indes wird das Präsidium in Konstanz vom Landeskriminalamt (LKA) unterstützt. Bereits seit Freitagabend ermittelt das LKA intensiv durch Mitarbeiter aus den Bereichen Staatsschutz, Cybercrime und Kriminaltechnik. „Da geht es hauptsächlich um Gefahrenanalyse und die Auswertung von Hinweisen, ob es zu Ausschreitungen kommen könnte“, betont der Polizeisprecher. Auffälligkeiten habe es gleichwohl keine gegeben.

Auswertungen von Handyfilmen

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an. Als nächste Schritten stünden Zeugenvernehmungen und die Auswertungen von Überwachungskameras und Handyfilmen an. Außerdem würden sogenannten Umfeldanalysen des Beschuldigten, der sich wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzungen verantworten muss, durchgeführt. „Das sind alles ganz normale Ermittlungsvorgänge, wie bei jedem Fall“, erklärt Sominka.

