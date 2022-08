Nach Massenschlägerei: Polizei hält Videoüberwachung auf Marienplatz für „unrealistisch“

Nach der Massenschlägerei auf dem Marienplatz in Ravensburg mit 20 bis 30 Personen am vergangenen Wochenende dauern die Ermittlungen weiter an. Bisher sind die Täter der Polizei nicht bekannt, wie diese auf Anfrage mitteilt. Trotz des Vorfalls hält die Polizei eine Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen in Ravensburg für unrealistisch.

Bei der Auseinandersetzung wurden mindestens zwei Personen verletzt – eine davon musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Doch wer dafür verantwortlich ist, ist bislang unklar. „Ob Tatverdächtige ermittelt werden können, wird sich zeigen“, so die Polizei weiter.

Junge Männer häufiger die Opfer

Zeugen konnten zu den beteiligten Personen folgende Angaben machen: Die Gruppe um die Schläger ist überwiegend dunkel gekleidet gewesen. Die Männer trugen kurze Haare im sogenannten Boxerschnitt. Deutet das darauf hin, dass es sich um zusammenhängende Gruppierung handelt? Bislang nicht, sagt die Polizei. Auch gebe es noch keine Hinweise dazu, mit welcher Absicht sich, die Personen in der Ravensburger Innenstadt trafen.

Zwischenfälle wie die Schlägerei würden sich aktuell aus Sicht der Polizei nicht häufen. Nur dann, wenn „sich vor allem in den Abendstunden eine Vielzahl an Personen an einem Ort aufhalten und entsprechend auch noch Alkohol konsumiert wird“, teilt die Polizei mit. Erfahrungsgemäß seien gerade junge Männer unter den Opfern. Das habe man schon im vergangenen Jahr festgestellt.

Videoüberwachung unrealistisch

Aktuelle Gewaltdelikte hingen nicht immer mit dem Marienplatz zusammen. Statistisch gesehen sei dieser kein Kriminalitätsschwerpunkt. Deshalb hält die Polizei eine baldige Videoüberwachung an diesem Platz für „unrealistisch“. Auch an der Anzahl der Beamten auf Streife werde sich erstmal nichts ändern.

„Die polizeiliche Präsenz gerade auf dem Marienplatz und in der Innenstadt ist zu den relevanten Zeiten bereits sehr hoch.“ Zuletzt sei die Präsenz von Donnerstag bis Samstag durch die Kampagne „Sichere Altstadt“ von Polizei und Stadt zusätzlich erhöht worden.

Die Massenschlägerei fand am vergangenen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr auf dem Marienplatz statt. Die Polizei nimmt weiter Hinweise zu den Tätern entgegen. Dazu machte sie folgende Angaben: Einer der Männer hatte lockige Haare, war von schlanker Gestalt und trug eine hellblaue Jeans sowie ein weißes T-Shirt. Ein weiterer Täter wurde als 18 bis 20 Jahre und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug schwarze Kleidung und hatte blonde Haare im Boxerschnitt. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0751/803-3333 zu melden.