Nach Lucha-Appell: Pflegeheime aus der Region berichten von verständnislosen Besuchern

„Eine mögliche Fortführung der Teilimpfpflicht hielten wir Zieglersche – wie schon zuvor deren Einführung – für falsch“, so Heinzmann. Die Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei in vielen Einrichtungen jetzt schon inakzeptabel, die Impfpflicht verschärfe diese Situation. Und: „Unter diesen Vorzeichen sei es nahezu unmöglich, junge Menschen für einen pflegenden Beruf zu begeistern“.

Gottfried Heinzmann, Vorstandsvorsitzender der Zieglerschen, fehlt in dem Regelpaket eine klare Positionierung zu diesem Thema. In einer Pressemitteilung am Donnerstag schreibt Heinzmann, dass die Belegschaft Klarheit bräuchte, ob die Pflicht, wie ursprünglich vorgesehen, Ende des Jahres ausläuft.

Das Gesundheitsministerium warnt: Pflegerinnen und Pfleger haben immer häufiger Probleme, Corona-Regeln durchzusetzen. Im Kreis Ravensburg halten sich die meisten Besucher von Alten- und Pflegeheimen an die Vorgaben. Doch auch hier berichten Einrichtungen von verständnislosen und sogar rücksichtslosen Angehörigen.

Die Lage muss ernst sein, wenn sich das Ministerium mit einem derartigen Appell an die Öffentlichkeit wendet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege hätten zunehmend Probleme, die Corona-Regeln in ihren Einrichtungen durchzusetzen, schrieb Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha in einer Pressemitteilung am Montag.

Manche Besucher seien nachlässig beim Tragen einer Schutzmaske oder wollten auch ohne vorherigen Schnelltest Zugang zur Einrichtung erhalten. „Wir müssen weiterhin alles dafür tun, damit auch besonders gefährdete Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können – dazu gehört, dass wir uns alle an die wichtigsten Schutzregeln halten.“

Der Großteil der Besucher halte sich an Regeln, stellt Stefan Wieland klar. Er ist Pressesprecher der Zieglerschen mit Hauptsitz in Wilhelmsdorf. Aber auch in den Einrichtungen der Zieglerschen beobachte man, dass die Vorsicht bei einigen Besuchern nachlasse – „bis hin zum Unverständnis“, so Wieland. Dies führe für die Pflegerinnen und Pfleger immer wieder zu belastenden und zeitraubenden Diskussionen.

Auch wenn dies Einzelfälle sind, ist die Belastung enorm. Stefan Wieland

Die Zieglerschen betreiben im Kreis Ravensburg unter anderem Seniorenzentren in Aitrach, Leutkirch und Wilhelmsdorf. Laut Wieland komme es dort vor, dass einzelne Besucher versuchen, ohne Anmeldung und Testung ins Haus zu gelangen. Andere ziehen die Maske in vermeintlich unbeobachteten Momenten ab.

„Auch wenn dies Einzelfälle sind, ist die Belastung für die Pflegerinnen und Pfleger, die Hygienemaßnahmen zu kontrollieren und damit den Infektionsschutz der Bewohnerinnen und Bewohner zu gewährleisten, enorm“, sagt Wieland.

Auch in den Einrichtungen der St.-Elisabeth-Stiftung mit Sitz in Bad Waldsee seien bereits Angehörige ohne aktuellen Test, ohne Maske und teilweise sogar mit Grippesymptomen in die Einrichtung gekommen. Das berichtet die Geschäftsbereichsleiterin der Altenhilfe, Susanne Sieghart. Sie begrüße deshalb den öffentlichen Appell von Gesundheitsminister Lucha.

Die Stiftung betreibt unter anderem ein Seniorenheim in Bad Waldsee, eine Hospizeinrichtung in Leutkirch und eine Wohngruppe für behinderte Menschen in Ravensburg. Die Entwicklungen der vergangenen Monate seien eine Belastung, berichtet nicht nur Sieghart. Öffentliche, kostenlose Teststationen sind weggefallen, die Testpflicht für die Einrichtungen bleibt aber bestehen.

Bedeutet: noch mehr Aufwand. Die Stiftung versuche Tests in jedem ihrer Häuser anzubieten. Während der kompletten Besuchszeit ist das aus Personal- und Kostengründen aber einfach nicht möglich, so Sieghart.

Das braucht noch Jahre, bis wir dieses Gefühl loswerden. Silvia Härtl

Vom gleichen Problem berichtet Silvia Härtl vom Altenhilfezentrum Isny. Wegen des Wegfalls der kostenlosen Teststationen bräuchten die Einrichtung eigentlich ein dauerhaftes Testzentrum am Eingang. Dafür reiche aktuell aber einfach das Personal und die finanziellen Mittel nicht aus.

Dass sich Besucher am Eingang selbst testen, ist auch keine Option. Die Folge: Aktuell ist das Altenhilfezentrum vormittags für Besucher geschlossen.

Es sei ein Dilemma, so Härtl. Auf der einen Seite wollen sie die Begegnung der Bewohner mit ihren Angehörigen ermöglichen, gleichzeitig für Sicherheit sorgen. „Das umzusetzen, und dabei alle zufrieden machen, ist schwer“, sagt Härtl. Ähnlich äußern sich auch die Zieglerschen und die St.-Elisabeth-Stiftung.

Es ist die Diskrepanz zwischen dem Pandemie-Leben innerhalb und außerhalb der Einrichtungen, die den Appell des Ministeriums überhaupt notwendig macht. Mit Blick auf die Regeln lebe man inzwischen gefühlt in zwei Welten, sagt Sieghart. Und Härtl ergänzt: „Wir haben immer noch die Angst im Nacken, dass wir nochmal einen Ausbruch im Haus haben. Das braucht noch Jahre, bis wir dieses Gefühl loswerden.“