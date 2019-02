Nach Kritik an Konzert von Bonez MC und RAF Camora: Jetzt spricht der Hallenvermieter

Die beiden Rapper Bonez MC und RAF Camora sind derzeit bundesweit in den Schlagzeilen. Bei einem Auftritt in München war am Wochenende sogar eine Hundertschaft Polizei angerückt und hatte Drogen im Publikum sichergestellt. Vor einer Woche hatte das Duo auf seiner „Palmen-aus-Plastik-2“-Tour in der Ravensburger Oberschwabenhalle sein neues Album vorgestellt. Auch dieses Gastspiel hatte Spuren hinterlassen und kontroverse Diskussionen ausgelöst. Der Vermieter der Oberschwabenhalle ist aber mit dem Verlauf des Konzerts insgesamt zufrieden, wie eine Nachfrage der SZ ergab.

Rund 5000 Fans waren in Ravensburg in die Halle geströmt. Sie hatten nach dem Konzert viel Müll vor der Oberschwabenhalle hinterlassen, Beschwerden gab es aber auch über harten Alkohol und Drogen, die im Umfeld kursierten und deren Konsum auch auf der Bühne offen gefeiert wurde. „Bei so vielen Konzertbesuchern war diese Müllmenge nicht ungewöhnlich für uns“, sagt Thomas Fenzl, Sprecher der „Live in Ravensburg“, eine Tochter der Stadt.

Künstler nutzen häufig Requisiten

„Wir sehen, dass deutschsprachige Hip-Hop-Musik aktuell sehr erfolgreich ist und freuen uns über weitere Konzerte aus diesem Genre in der Oberschwabenhalle“, sagt Fenzl. Grundsätzlich sei man mit der Veranstaltung und einer ausverkauften Oberschwabenhalle mit „begeisterten und friedlichen Fans“ zufrieden. Bis zu 50 Securitykräfte vor Ort hätten eine sichere und reibungslose Veranstaltung gewährleistet, so Fenzl. Und weiter: „Wir sind grundsätzlich gegen Drogenkonsum. Ob es sich tatsächlich um offenen Drogenkonsum bei diesem Konzert handelte, kann ich allerdings nicht bewerten, da ich persönlich in diesem Moment nicht zugegegen war.“

Bei Rock’n’Roll und auch Hip-Hop-Konzerten sei es aber nicht unüblich, dass Künstler lediglich Requisiten nutzten, um ihr Künstlerimage und die Darbietungen auf der Bühne zu inszenieren.

Rapper Capital Bra kommt nach Ravensburg

Am 1. Mai wird der Rapper Capital Bra aus Berlin in der Oberschwabenhalle auftreten. Er wird mit seiner „Gucciland Tour“ zu Gast sein. Beim aktuell bekanntesten und angesagtesten deutschen Hip-Hop-Künstler rechnen die Veranstalter ebenfalls mit einem starken Interesse der Fans. Gesonderte Maßnahmen werde es keine geben, so Fenzel.