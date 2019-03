Nach Gegenwind: Neuer Pächter öffnet Veitsburg sonntags für alle

Christian Ott muss gerade von allen Seiten Prügel einstecken, weil er die Veitsburg künftig nicht mehr als Restaurant mit regelmäßigen Öffnungszeiten, sondern als Event-Location betreiben will. Am Montag hatte gar Oberbürgermeister Daniel Rapp gesagt, mit der Veitsburg-Verpachtung sei es nicht optimal gelaufen. Nun nimmt Ott den Kritikern zumindest ein wenig den Wind aus den Segeln: Ab Mai wird das Restaurant auf dem Ravensburger Hausberg sonntags von 10 bis 21 Uhr geöffnet sein. Für alle. Den ganzen Sommer über.

Das Ganze ist ein Versuchsballon. Frühstück wird es an den Sonntagen von 10 bis 16 Uhr geben, ab 11.30 Uhr können die Gäste auf einer Standardkarte zwischen kalten und warmen Gerichten wählen – durchgehend bis 20.30 Uhr. Nachmittags werden darüber hinaus Kaffee und Kuchen angeboten.

Ihr könnt, aber ihr müsst auch kommen – sonst ist das Veitsburg-Restaurant wieder zu! Christian Ott

„Dann kann man tatsächlich sonntags zur Veitsburg hochspazieren – vielleicht ja auch mal mit Regenschirm“, sagt der gebürtige Berger, der seit fünf Jahren das „Haus am See“ am Flappach –ebenfalls als Event-Gastronomie –betreibt.

Darüber hinaus plant Ott weitere öffentliche Veranstaltungen auf der Veitsburg – an einigen Donnerstagen oder Samstagen könnte es ab 17 Uhr ähnlich wie im Haus am See „Barbecue & Dance“ geben – drinnen oder draußen. Ein Event, bei dem man essen, trinken und tanzen kann. Auch Menü-Abende und Themenbüffets schweben ihm vor, etwa an Weihnachten oder Ostern.

Und sogar für den Serpentinenweg hat der gelernte Koch, der seine Lehr- und Wanderjahre unter anderen bei Johann Lafer verbrachte, ein Konzept im Kopf. Eines, das Aktivität und Gastronomie verbindet und in den nächsten Tagen auf dem Tisch von OB Rapp landen soll. Denn Ott ist überzeugt: Die Zeiten, als die Gäste mit einem Schnitzel auf dem Teller zufrieden waren, sind vorbei. Heute sei vor allem bei jüngeren Kunden auch Entertainment gefragt, wenn man essen geht.

„Ihr könnt, aber ihr müsst auch kommen“

Weil es in der Gastronomie enorm schwierig sei, Personal zu bekommen, wird der Chef den Sommer über häufig selbst in der Veitsburg-Küche stehen. Der angedachte Mix von Event-Catering und öffentlichen Veranstaltungen ist ein Test.

Otts Botschaft ist unmissverständlich: „Ihr könnt, aber ihr müsst auch kommen – sonst ist das Veitsburg-Restaurant wieder zu!“ Aufgrund der Zahlen wird er am Ende des Sommers entscheiden, wie es weiter geht. Ob er beispielsweise den Versuch wagt, auch im Winter an den Sonntagen einen Restaurantbetrieb zu fahren – oder eben nicht.

Generell ist Christian Ott der Ansicht, dass sich die Zeiten in der Gastronomie verändert haben. Zum Einen existiere in der Ravensburger Innenstadt „ein immenses Überangebot“ an Lokalen. Wobei die Gäste bei ein bisschen Regen nur kurze Wege zurücklegen wollen.

Hinzu komme, „dass dem Handwerk der Nachwuchs ausgeht“: Köche und Servicekräfte seien Mangelware, der häufig erforderliche Zwei-Schicht-Betrieb kostenintensiv – was wiederum „der Gast aber nicht bezahlen möchte“. Otts Fazit: Die zwar idyllisch aber ab vom Schuss gelegenen Gaststätten am Flappach und auf der Veitsburg „rechnen sich nur durch kalkulierbare Zeiten“, sprich: als Event-Catering-Locations. Im Austausch mit Kollegen erlebe er deutschlandweit, „dass viele klassische Restaurants in die Knie gehen“.

Dennoch will er auf der Veitsburg das Misch-Konzept ausprobieren. Der neue Pächter betont: „Wir machen nicht nur geschlossene Gesellschaften für eine Elite und sind auch kein Feiertempel.“ Feste müssten spätestens zwischen 1 und 2 Uhr zu Ende sein, so Ott, er wolle der Jugendherberge nebenan keinen Stress machen.