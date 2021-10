Nach frühem Platzverweis verliert der FV Ravensburg II

Die U23 des FV Ravensburg hat mit 0:1 beim TSV Straßberg verloren. Die Ravensburger waren am Sonntag in der Fußball-Landesliga fast über die volle Spielzeit in Unterzahl.

FV-Trainer Fabian Hummel musste seine Startelf mal wieder gehörig durchwirbeln. Zum einen waren in Tim Lauenroth, Lukas Pfister, Yannic Huber und Leandro Stehle vier seiner Spieler am Vortag im Oberliga-Team im Einsatz gewesen, zum anderen fehlte Innenverteidiger Sven Spekking privat bedingt. So kam unter anderem Kapitän Samuel Walter zum ersten Startelfeinsatz nach langer Verletzungspause. Dieser Einsatz war allerdings nach ein paar Minuten bereits wieder vorbei: Nach einem Fehler im Aufbauspiel konnte Walter einen Gegenspieler nur noch per Foul stoppen – der Schiedsrichter wertete es als Notbremse.

Die Ravensburger spielten fortan ohne Sechser weiter, aber es kam vor der Pause noch dicker. Mit einem Straßberg-Klassiker geriet der FV in Rückstand. Eckball, Kopfball Sven Schmidt – in der 42. Minute stand es 1:0 für den TSV. Ravensburgs Trainer Fabian Hummel hatte in Durchgang eins bei seinem Team noch der Wille gefehlt, in Unterzahl noch ein paar Prozent draufzulegen. Das machte der FV in den zweiten 45 Minuten zwar besser. Die Lücke fanden die Ravensburger beim Gegner aber nicht. Selbst gegen zehn Mann zogen sich die Straßberger weit zurück und schlugen die Kugel bei jeder Gelegenheit sofort lang nach vorne – der FV musste so bei jeder Aktion wieder ganz von hinten anfangen.

„Vielleicht haben wir in den letzten Wochen unser Glück einfach aufgebraucht“, mutmaßte Hummel nach dem Abpfiff. „Meine Mannschaft hat alles gegeben, aber die frühe Rote Karte und dann das Tor haben den Straßbergern und ihrer Spielweise natürlich sehr in die Karten gespielt.“