Nach Feuer: „Kirchen müssen offen bleiben“

Die Kirchenbrände in Ravensburg und Schlier sorgen nach wie vor für Verunsicherung. Die Kirchen überlegen jetzt, ob sie die Gotteshäuser erst einmal schließen sollen. Der Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg, Friedrich Langsam, hat dazu eine eindeutige Meinung. Mit Jasmin Bühler hat er darüber gesprochen.

Herr Dekan Langsam, ist die Evangelische Stadtkirche nach den Bränden in katholischen Einrichtungen geschlossen?

Anfang der Woche haben wir die Stadtkirche in der Tat abgesperrt. Aber am Wochenende wollen wir sie wieder wie gewohnt öffnen. Denn wie ihr Name schon sagt, ist es eine Kirche für die Stadt. Kirchen sollen und müssen offen bleiben.

Haben Sie denn keine Angst, dass etwas passieren könnte?

Wir sind nach den Vorfällen sensibilisiert, aber wir sollten nicht überreagieren. Einzelaktionen und potenzieller Vandalismus dürfen nicht dazu führen, dass Kirchen geschlossen werden. Damit würden diejenigen getroffen, die eine offene Kirche nutzen wollen. Gerade am Samstag sind Marktbesucher unterwegs, die auch gerne eine Zeit lang in der Kirche verweilen.

Wie haben Sie die Brände wahrgenommen?

Da ich unterwegs war, habe ich von dem Brand erst später mitbekommen und die Bilder im Internet gesehen. Es hat mich sehr betroffen gemacht. Fassungslos und ratlos machen mich Reaktionen, von denen ich erfahren habe – wie „Endlich brennen die Kirchen!“. Gegenseitiger Respekt sollte an erster Stelle stehen. Bei solchen tragischen Ereignissen sollten wir zusammenstehen. Neben der Frage kirchlicher Zugehörigkeit geht es hier um unsere Stadt. Sie sollte uns allen am Herzen liegen.

Mitten in Ravensburg hat am Samstag die historische Kirche St. Jodok gebrannt. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz, der Schaden beträgt rund 2 Millionen Euro. Und seit heute steht fest: Kurz vor dem Großbrand in Ravensburg hat es auch in einer anderen Kirche in der Region gebrannt.