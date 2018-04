Nach Feuer in Ravensburger Fahrradladen ermittelt die Polizei

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Ravensburger Ziegelstraße zu einem Brand in einem Fahrradgeschäft gekommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstenz in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Während eine Polizeistreife in der Jahnstraße Brandgeruch wahrnahm, meldete sich eine Zeugin und teilte am alten Tekrum-Platz einen Brand mit. Beim Eintreffen der Beamten schlugen bereits offene Flammen aus dem hinteren Gebäudeteil. Zwei anwesende Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses mussten ins Freie gebracht werden.

Die rasch angerückte Freiwillige Feuerwehren Ravensburg mit der Abteilung Stadt und Schmalegg sowie die Feuerwehr Weingarten bekämpften und löschten den Brand mit rund 70 Einsatzkräften. Noch am frühen Morgen übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes die Ermittlungen zur unbekannten Brandursache.

Zwischenzeitlich zog die Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Brandsachverständiger hinzu. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa rund 350.000 Euro geschätzt.

