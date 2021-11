Nach einem Jahr Verspätung kommt Clayton Turner doch zu den Ravensburg Razorbacks

Schon vor einem Jahr wollten die Ravensburg Razorbacks Clayton Turner als Offensive Coordinator haben. Die American Footballer aus der GFL Süd hatten die Verpflichtung bereits bekannt gegeben. Doch dann infizierte sich Turner mit dem Coronavirus. Nachdem sich die Erkrankung länger hinzog, einigte man sich auf eine Vertragsauflösung. Nun gibt es einen zweiten Anlauf – in der Saison 2022 soll Turner die Offensive der Ravensburger anleiten.

Statt Turner verpflichteten die Razorbacks Alexander Stevens, der seinen Anteil an der erfolgreichen Debütsaison der Ravensburger in der höchsten deutschen Footballliga hatte. Der Kontakt zwischen Turner und den Razorbacks riss laut Mitteilung aber nicht ab. Nach der erfolgreichen Saison 2021 der Oberschwaben wurde er sogar intensiviert. Die Chemie zwischen dem Sportlichen Leiter Oliver Billstein, Razorbacks-Cheftrainer Sebastian Fandert und Clayton Turner stimmte und so wurde man sich schnell einig. „Ich freue mich, dass Clayton wieder bei bester Gesundheit ist und wir 2022 mit unserem Wunschkandidaten arbeiten können“, wird Billstein in einer Mitteilung der Razorbacks zitiert.

In Clayton Turner übernimmt ein erfahrener GFL-Coach den Angriff der Oberschwaben. Nach seiner Karriere als Quarterback trainierte der US-Amerikaner unter anderem die Kiel Baltic Hurricanes und die Kirchdorf Wildcats. Hier verbesserte er die Leistung und die Punkteausbeute der Angriffsreihen der Wildcats deutlich. Den Abstieg der Wildcats konnte aber auch Turner 2019 nicht verhindern. „Durch seine Erfahrung mit Quarterbacks und Wide Recievern erhoffen wir uns noch mehr, das volle Potenzial unserer Offense zu entfalten“, sagt Billstein. „Darüber hinaus wollen wir Claytons breites Wissen auch in der Jugendmannschaften und der zweiten Mannschaft einsetzen.“

2022 wird Clayton Turner damit an der Seite von Cheftrainer Sebastian Fandert arbeiten. Schon in den ersten Januartagen wird Turner in Ravensburg erwartet.