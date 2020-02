Nach drei Unentschieden in Folge siegt Ravensburg mal wieder

Die Handballerinnen des TSB Ravensburg haben nach drei Unentschieden in Folge wieder einen Sieg geholt. Bei der TG Biberach II gewann Ravensburg mit 22:17 (11:12) und kletterte in der Bezirksklasse auf den fünften Tabellenplatz.

In den vergangenen drei Spielen hatten die TSB-Handballerinnen zum Teil sehr deutliche Führungen in der Schlussphase noch verspielt und so drei wichtige Punkte abgegeben. Die Partie beim Tabellennachbarn aus Biberach sollte für die Ravensburger zeigen, in welche Richtung die Reise in der Tabelle gehen könnte. Dementsprechend verunsichert gingen die Spielerinnen auf den Platz.

Biberach erwischte den besseren Start in die Partie und ging bis zur siebten Minute mit 4:1 in Führung. Ravensburg besann sich jedoch und glich nach einer Viertelstunde aus. Im weiteren Verlauf blieb die erste Halbzeit eng, aber mit leichten Vorteilen für Biberach, sodass es mit 12:11 für die Gastgeber in die Pause ging.

Die Vorgabe für den zweiten Durchgang war, in der Abwehr weiterhin hart zu arbeiten und im Angriff geduldig auf Chancen zu warten. So blieb es bis zur 45 Spielminute ausgeglichen. Das Spiel war von der Abwehrleistung auf beiden Seiten dominiert, dementsprechend vielen wenig Tore. Die Ravensburger Defensive stand sehr gut, und wenn mal eine Gegnerin durchkam, war Torfrau Sabrina Szabo zur Stelle. Nach einem weiteren Treffer von Tamara Stieger entschied sich der Trainer der Biberacher, die Ravensburger Spielmacherin in Manndeckung zu nehmen. Das bot den anderen TSB-Handballerinnen Lücken, die Zugang Michelle Bentien mit drei Toren in vier Minuten nutzte. Ravensburg zog auf 18:14 davon.

Biberach setzte nun alles auf eine Karte, spielte mit zwei kurzen Deckungen gegen Stieger und Bentien. Doch auch hier fanden die Gäste, ganz anders als in den Spielen davor, die richtigen Lösungen und erhöhten auf 22:15, ehe die Gastgeberinnen etwas Ergebniskosmetik zum 22:17-Endstand aus Ravensburger Sicht betrieben.

Mit dem Sieg bestätigten die TSB-Damen ihre starke Form. In den vergangenen acht Spielen holte Ravensburg 11:5 Punkte und kassierte nur gegen Tabellenführer Wangen II eine Niederlage. Ihr Saisonziel Klassenerhalt haben die Handballerinnen nun auch rechnerisch erreicht.