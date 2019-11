Nach der Pause drehen die Ravensburg Rams auf

Nach der knappen Niederlage gegen die MTG Wangen II war für die Handballer des TSB Ravensburg in der Bezirksliga Wiedergutmachung gegen die HSG Langenau/Elchingen II angesagt. Das klappte. Grund zur Freude hatte auch der HCL Vogt, der in der Bezirksklasse das nächste Spitzenspiel gewann.

Bezirksliga: HSG Langenau/Elchingen II – TSB Ravensburg 26:28 (13:12). – Das Spiel begann zerfahren und mit einigen Fehlern. Die Langenauer waren schneller auf den Beinen und erzielten durch schnelle Gegenstöße einfache Tore. Die Rams hatten im Rückzugsverhalten Probleme, sie ließen die Langenauer aber nie entscheidend wegziehen. Das lag auch daran, dass das Spiel über den Kreis funktionierte. Dazu traf Felix Ewert aus dem Rückraum. Weil auch der eingewechselte Torwart Jens Tosberg gute Paraden zeigte, verkürzte der TSB vor der Pause von 10:13 auf 12:13. Die zweiten Halbzeit gehörte dann den Ravensburgern. Sie waren nun wacher und setzten sich innerhalb von vier Minuten durch je zwei Treffer von Felix Ewert und Lukas Haefele von 23:23 auf 27:23 ab (55.). Danach ließen die Ravensburger gute Chancen aus, gewannen aber mit 28:26.

TSB: Neff, Tosberg; Ober (1), Fischer, F. Ewert (7), Paul (3), Frank (4), Mathes (5/3), Gohmann (1), Metz, Haefele (7), Kalb.

Frauen-Bezirksliga: HCL Vogt – TSF Ludwigsfeld 18:18 (7:10). – In einem tor- und niveauarmen Spiel erkämpften sich Vogts Handballerinnen einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Von Anfang an taten sich die Vogter schwer. Zu groß war wohl der Druck, das Spiel eigentlich nicht verlieren zu dürfen. Es gab viele Einzelaktionen und kaum Spielfluss. Der HCL bekamen seine Nervosität und Hektik nicht in den Griff und erzielte bis zur Pause nur sieben Treffer. Nach der Pause wurden die Angriffe des HCL etwas klarer und strukturierter, Michelle Fricker glich 15 Minuten vor Schluss zum 13:13 aus. In der spannenden Schlussphase fehlte den Vogterinnen ab und an die Erfahrung. Vogt kämpfte aber bis zum Schluss und verdiente sich den Punkt.

HCL: Fricker (7/3), Merturi (5), Sonntag (4), Edel (2), Riedesser, Braun, Waizenegger, Kugel, Wellmann, Schnell, Lein, Brugger, Buemann.

Frauen-Bezirksklasse: HSG Friedrichshafen-Fischbach – TSB Ravensburg 35:15 (16:8). – Der TSB spielte mit zu wenig Druck, produzierte zu viele einfache Fehler und agierte auch in der Abwehr zu harmlos. Das Spiel war bereits nach 15 Minuten fast entschieden (9:1). Zur Freude des Trainers Heino Stieger bäumte sich Ravensburg aber urplötzlich auf und kam auf 8:12 heran. Es war allerdings nur ein kurzes Hoch, die Lady Rams ließen wieder deutlich nach und verloren mit 20 Toren Unterschied.

TSB: Porombka, Szabo; Siegel, Wurst (2), Rodewald (1), K. Fimpel, Stieger (6), S. Fimpel (6/1), Steiner, Kunz.

TV Weingarten II – SV Tannau 23:27 (12:16). – Die Stimmung am Sonntagabend war nach dem Spiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Tannau getrübt. Weingarten hätte für die erste Niederlage des Spitzenreiters sorgen können. Allerdings scheiterte der TVW an zu vielen eigenen Fehlern – Weingarten vergab einige klare Torchancen oder schloss überhastet ab. Vor allem mit Anja Stoß hatte der TVW Probleme. Die Tannauerin kam auf 13 Treffer Weingarten blieb in der ersten Halbzeit dran, kassierte dann aber innerhalb von sechs Sekunden zwei Zeitstrafen. Als es 14:20 stand, ging ein Ruck durch die TVW-Mannschaft. Es folgte ein 6:0-Lauf und der Ausgleich. Mit vier Toren in Folge entschied Tannau dann aber die Partie

TVW: Bär; Hilebrand (7), Celahmetovic (4), Zimmermann (3), Sonntag (3), Jassniger (2), Kiner (2), Veit (1), Michel (1), Obermeier, Genschow, Wieland, Gasser, Petrove.

Bezirksklasse: HCL Vogt – HSG Langenargen-Tettnang 28:21 (9:9). – Die HCL-Handballer haben die Tabellenführung gegen den Zweiten Langenargen-Tettnang behauptet. Vor mehr als 200 Zuschauern feierte Vogt den nächsten Sieg in einem Spitzenspiel. Nach schneller 3:1-Führung verflachte der Vogter Angriff, die Gäste glichen aus (6:6). Die erste Halbzeit glich einem Abnutzungskampf beider Abwehrreihen mit Fehlwürfen und guten Paraden. In der zweiten Halbzeit setzte sich Vogt auf 16:12 ab, Langenargen fand nicht mehr zu seinem Angriffsspiel. Knapp zehn Minuten vor dem Ende kassierte die HSG drei Zeitstrafen wegen überhartem Spiel. Das nutzte Vogt aus und holte sich den Sieg.

HCL: Schmucker, Vogler, Schmid, Schäle (5), Pilz (6/2), Kernbach (2), S. Buemann (1), Zembrod (3), Weber (3), Culjak (6), Geyer, Merturi, Vogler (1), L. Buemann (2).