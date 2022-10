Nach dem Wahlerfolg der Rechten in Italien: Auch Italiener in der Region wählten Giorgia Meloni

Italien hat gewählt und sich deutlich für das Rechtsaußen-Bündnis entschieden. Die radikalen Fratelli d’Italia, die rechtspopulistische Lega und die konservative Forza Italia erreichten bei der Wahl am 25. September die absolute Mehrheit – sowohl in der Abgeordnetenkammer als auch im Senat. Damit fiel der Wahlerfolg der Rechten etwas größer aus als zunächst angenommen.

Eine Nachfrage bei Italienern und Wahl-Italienern in der Region zeigt: Die einen freut’s, andere sind in Sorge. Dann gibt es noch die, die trotz des Erfolges der Rechten zuversichtlich sind oder kein Interesse an der Politik in ihrem Heimatland haben. Doch nicht alle, die von der „Schwäbischen Zeitung“ angefragt wurden, wollten sich zum Thema äußern oder ihren Namen nennen.

Mantuaner sorgen sich um Stabilität ihres Landes

„Die Prognosen ließen diesen Rechtsruck nach der Wahl leider schon erahnen“, teilt der Freundeskreis Mantua-Weingarten auf Anfrage mit. Nun, da die Wahl vorüber ist, würde Giorgia Meloni aber „weit moderatere Töne“ anschlagen als noch im Wahlkampf. „Vielleicht ist sie ja ein Strohfeuer, wie manche ihrer Vorgänger.“ Meloni führt die Fratelli d’Italia an und dürfte die erste Ministerpräsidentin Italiens werden. Auf die Beziehungen zu den Menschen in der Partnerstadt Mantua werde sich die Wahl erst mal nicht auswirken, so der Freundeskreis weiter.

Das ist eine gewachsene Völkerfreundschaft seit bald 25 Jahren, die schon viele Ministerpräsidenten in Italien hat kommen und gehen sehen.

Dennoch seien die Mantuaner nach dem „Glücksfall Mario Draghi“ nun in Sorge, was die Stabilität ihres Landes und die Ausrichtung innerhalb Europas anbelangt. Draghi war von Februar 2022 bis zu seinem Rücktritt im vergangenen Juli italienischer Ministerpräsident. Nach dessen Rücktritt kündigte Präsident Sergio Mattarella die jetzt stattgefundenen Neuwahlen an.

Bewusst Meloni gewählt

„Ich habe Giorgia Meloni gewählt“, sagt ein italienischer Staatsbürger aus der Region gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“, der anonym bleiben möchte. Auf die Frage, warum er sie gewählt hat, antwortet er: Die Menschen in Italien hätten „die Schnauze voll“, sie wollen endlich wieder etwas zu sagen haben in ihrem Land. Dazu bräuchte es Distanz zur Europäischen Union.

Die Vorsitzende der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in der Wahlkampfzentrale ihrer Partei. (Foto: Oliver Weiken, dpa)

Auch der Italiener Francesco Disimino, der in Ravensburg lebt, hat Meloni gewählt. Er sei normalerweise kritisch eingestellt zu Politik und wähle nicht. Doch mit Meloni könnte es in Italien nur besser werden. Der 60-Jährige sagt auch, dass sein Heimatland weiterhin eng mit der Europäischen Union (EU) zusammenarbeiten müsse – aber auf eine „andere Art auf Weise“. Die Interessen des italienischen Volkes sollten dabei stärker vertreten werden.

Sie bleiben unparteiisch

Vito Scarnato aus Weingarten interessiert die Wahl in Italien genauso wenig wie die in Deutschland. Er hat nicht gewählt, obwohl er es als italienischer Staatsbürger könnte. Er sagt: „Es wird sich sowieso nichts zugunsten des Volkes ändern.“

So schlecht geht es uns nicht in Italien.

Ähnlich sieht es ein gebürtiger Italiener aus Baindt. Der 44-Jährige hat bereits vor einigen Jahren entschieden, in Hinblick auf Italiens Politik unparteiisch zu bleiben und von seinem Wahlrecht kein Gebrauch zu machen. Er kenne viele jüngere Italiener, die das auch so handhaben. Er erklärt: Die Wahlprozedur als Italiener in Deutschland sei sehr aufwendig – auch wenn man inzwischen online wählen könne.

Dass andere italienische Staatsbürger in der Region Giorgia Meloni gewählt haben, könne der Baindter nicht nachvollziehen: „So schlecht geht es uns nicht in Italien.“ Das Gesundheitssystem habe sich unter der letzten Regierung verbessert. Sein Vater, der in Italien lebt, sei länger krank gewesen. „Er wurde gut behandelt.“

Meloni ist nicht wie ihre Bündnis-Partner

„Natürlich wäre eine starke PD, die Partito Democratico, unter Beteiligung der Grünen schön gewesen“, sagt der Ravensburger Wilhelm Kuhn, der einen italienischen Feinkostladen betreibt und enge Verbindungen zu seiner zweiten Wahlheimat, das Alto Piemonte im Norden Italiens pflegt. Die Demokratische Partei ist die große Verliererin der Wahl. Sie blieb am Ende sogar unter der 20-Prozent-Marke.

Aus einer Fundamentalopposition kann die Partei keine Politik machen, sagt Kuhn weiter. Er hoffe, dass die PD die Versäumnisse der letzten Perioden aufarbeitet.

Meloni mit Salvini und Berlusconi in einen Topf zu werfen, wäre falsch.

Was Meloni angeht, zeigt sich Kuhn nicht pessimistisch. Im Gegensatz zu Matteo Salvini von der rechten Lega und Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi von der konservativen Partei Forza Italia, die mit ihr das Rechtsbündnis bilden, habe sie den russischen Angriffskrieg verurteilt.

„Meloni mit Salvini und Berlusconi in einen Topf zu werfen, wäre falsch. Sie braucht Mehrheiten, wie jeder Politiker.“ Kuhn erwarte von der EU, dass man auch weiterhin mit Italien auf konstruktiver Ebene zusammenarbeite.