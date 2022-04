Nach dem Tor des Tages geht Ravensburgs Stürmer zur Oma

Die U23 des FV Ravensburg hat sich mit einem verdienten Sieg beim TSV Riedlingen für die Auswärtsniederlage vor drei Wochen revanchiert. Die Riedlinger waren in der Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga in Halbzeit eins durch das schnelle Passspiel und die präzisen Diagonalbälle des FV permanent unter Druck. Das Gegenpressing der Ravensburger war überragend – nach der Rückkehr von Samuel Walter war das zentrale Mittelfeld mit dem Kapitän, Moritz Hartman und Lukas Pfister praktisch nicht zu überwinden. Insbesondere über ihre rechte Seite mit Außenverteidiger Luis Halder und David Hoffmann waren die Ravensburger offensiv überlegen.

Was fehlte, waren die Tore. Robin Hettel hatte in der 18. Minute die erste Möglichkeit, als Hoffmann steil ging und flankte. Weil ein Riedlinger noch abfälschte, konnte Hettel den Ball nicht kontrollieren – TSV-Torhüter Stefan Hermanutz konnte abwehren. Kurz drauf hatte Pfister aus zehn Metern die nächste Möglichkeit für die Gastgeber, blieb aber auf dem Kunstrasenplatz des TSB Ravensburg mit seinem Abschluss hängen.

Die Riedlinger konnten sich nicht befreien. Daniel Geiselhart im Ravensburger Tor war 45 Minuten lang praktisch beschäftigungslos – und musste später in der Halbzeitpause sogar von seinem Torhüterkollegen Alexander Koppers warmgehalten werden. Vorne gingen Geiselharts Mannschaftskollegen aber auch nach dem Seitenwechsel weiter fahrlässig mit ihren Chancen um – in der 36. Minute landete ein Abschluss von Hartmann knapp neben dem Riedlinger Tor.

U23-Trainer Fabian Hummel hatte sich schon auf seine Halbzeitansprache vorbereitet, in der die mangelnde Chancenverwertung eine Rolle spielen sollte – da lag der Ball doch noch im Tor. In der 45. Minute hatte sich Halder wieder rechts durchgetankt, sein Zuspiel brauchte Robin Hettel am langen Pfosten nur noch über die Linie drücken. Der Torschütze lief dann an die Seitenline, um den Treffer mit seiner Oma Inge zu feiern.

Die zweiten 45 Minuten begannen für die Ravensburger mit der Verletzung von Innenverteidiger Sven Spekking, für ihn kam Max Biewer. Der leitete zehn Minuten später mit einem Passfehler den ersten Konter der Riedlinger ein – jetzt hatte der FV Glück, dass Pascal Schoppenhauer den Ball über das Tor schoss. Bei Hummels Mannschaft machte sich jetzt mehr und mehr bemerkbar, dass Spieler wie Hartmann, Walter und Darius Fitz angeschlagen in die Partie gegangen waren oder nach einer Verletzung noch Trainingsrückstand haben.

Die Ravensburger hatten am Sonntagnachmittag zwar weiter mehr Tormöglichkeiten, die totale Dominanz der ersten Halbzeit war aber dahin – der FV schaffte es nicht mehr, seine Sicherheit wiederzugewinnen. Vorne hatte insbesondere Leandro Stehle mehrfach die Chance zum 2:0, dem Stürmer fehlte aber das Glück beim Abschluss. So hätte die Partie bei den Möglichkeiten von Dennis Retunsky und noch einmal Schoppenhauer kippen können – und erst als Martin Schrode in der Nachspielzeit mit einem Freistoß in der Mauer hängengeblieben war, hatte der FV die drei Punkte wirklich sicher.

„Obwohl wir eine Menge Chancen hatten, haben wir es nicht geschafft, das 2:0 zu machen“, beschrieb Fabian Hummel nach dem Schlusspfiff das Manko im Spiel seines Teams. „Ansonsten war das ein absolut verdienter Sieg.“