Nach dem Hallenbrand in Ravensburg: Sachverständiger soll die Ursache klären

Nach dem Hallenbrand in der Wangener Straße in der Nacht auf den 2. Februar ist jetzt ein Brandsachverständiger zur Ursachenermittlung hinzugezogen worden. Wie die Polizei mitteilt, wird dessen Gutachten jedoch erst in etwa drei Monaten erwartet.

Weitere Angaben zu einer möglichen Brandursache lassen sich folglich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen, so die Polizei. Die Gebäudereste seien aber zwischenzeitlich freigegeben worden und würden abgerissen.

Das Gebäude der Reinigungsfirma Stier mit Lagerfläche, Büros und Parkplätzen gehört dem Bauunternehmen Manfred Löffler aus Hohentengen im Kreis Sigmaringen und war bis auf die Grundmauern abgebrannt.