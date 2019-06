Nach Bischof-Gespräch: Weitere Ravensburger kehren der Kirche den Rücken

Von Schwäbische Zeitung

Ein jugendlicher Kletterer ist am Donnerstagnachmittag beim Vorstieg in einer Klettertour im Sektor Arena an der Kesselwand bei Lenningen-Schopfloch (Landkreis Esslingen) aus etwa acht Metern Höhe abgestürzt. Nach Angaben der DRK Bergwacht Baden-Württemberg stürzte der junge Mann zu Boden und zog sich dabei schwere Fuß- und Beinverletzungen zu.

Die Einsatzkräfte der Bergwacht führten demnach gemeinsam mit einer Notärztin des Rettungsdienstes eine medizinische Erstversorgung durch.