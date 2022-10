Nach „Bachelorette“: Ravensburger macht bei der nächsten RTL-Kuppelshow mit

Die Kuppelshow „Bachelor in Paradise“ läuft ab 3. November im Onlineangebot von RTL Plus.

Erst im Frühjahr nahm der Ravensburger Umut Tekin an der Kuppelshow „Bachelorette“ Teil. Doch die Bachelorette entschied sich gegen ihn. Nun folgt das nächste Kuppelformat für den Single. Ab 3. November ist der 25-Jährige bei „Bachelor in Paradise“ im Onlineangebot von RTL Plus zu sehen.

Tekin trifft in der Show auf ehemalige „Bachelor“- und „Bachelorette“-Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Darunter ist auch ein Ex-Konkurrent, mit dem Tekin bisher nicht gut auskam.

Tekin hofft auf eine „geile Zeit“

Vergangene Woche gab der Ravensburger auf der Social-Media-Plattform Instagram bekannt, dass er in der vierten Staffel von „Bachelor in Paradise“ zu sehen sein wird. Unter ein Foto, das ihn grinsend in einem Pool zeigt, schrieb er: „Die Vorfreude steigt, denn es wird wild!“

„Ich mache dort mit, um eine geile Zeit zu haben und es mir gut gehen zu lassen. Und vielleicht habe ich ja Glück und lerne eine tolle Frau kennen“, teilte Tekin auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Die Dreharbeiten für die Show fanden bereits statt. Die diesjährige Staffel wurde in Andalusien in Spanien gedreht.

Auch auf dem Instagram-Kanal der TV-Show wurde die Teilnahme des Ravensburgers angekündigt. Auf dem Kanal wurden mehrere Videos veröffentlicht, in denen die bisher bekannten Kandidatinnen und Kandidaten vorab Fragen beantworten.

Auf die Frage, wen er in der Show lieber nicht treffen würde, nannte Tekin den Namen eines weiteren Ex-Kandidaten der diesjährigen Bachelorette-Staffel, Tom Bober aus Hamburg. Mit ihm hatte der Ravensburger in Folge drei eine Auseinandersetzung während eines Gruppendates mit der Bachelorette.

Doch RTL hatte auch Bober für „Bachelor in Paradise“ engagiert. Der war auch in dem Video zu sehen und sagte, dass er lieber nicht auf Umut treffen möchte.

So läuft die Show ab

Das Konzept von „Bachelor in Paradise“ sieht so aus: Woche für Woche ziehen immer mehr Singles in die Villa ein. Sie können sich bei gemeinsamen Treffen, Spielen und Feiern näher kennenlernen. Wie in der Kuppelshow „Bachelorette“ oder „Bachelor“ soll es wöchentlich eine Entscheidungsnacht geben.

Männer und Frauen dürfen abwechselnd entscheiden, wer eine weitere Woche dabei bleiben darf. Diejenigen, die weiter sind, erhalten eine Rose. Wer keine bekommt, muss aus der Villa ausziehen.

Die Singles bekommen Tipps von Ex-Bachelor Paul Janke, der bereits in den vergangenen Staffeln als Barkeeper Teil der Show war. Janke wurde im Jahr 2012 bekannt. Er war „der Bachelor“ in der zweiten Staffel der gleichnamigen TV-Show. Seither ist Janke regelmäßig in diversen Fernsehsendungen zu sehen.

Schon im Frühjahr hoffte der Ravensburger Umut Tekin in der Kuppelshow „Die Bachelorette“ eine Partnerin kennenzulernen, die zu ihm passt. Er schaffte es in der Show zwar unter die letzten zehn Männer, die um die 30-jährige Sharon Battiste kämpfen durften. Doch die Bachelorette schickte ihn in Folge sechs nach Hause.