Nach Autobrand: Ebenen 1 und 2 der Marienplatz-Tiefgarage sind wieder nutzbar

Nach dem Fahrzeugbrand in der Tiefgarage Marienplatz (die SZ berichtete) ist seit Montagabend auch die Ebene 2 wieder nutzbar, teilen die Stadtwerke Ravensburg mit. Die Ebene 1 habe bereits nach dem Abzug der Feuerwehr ab 15.30 Uhr am Montag wieder in Betrieb gehen können.