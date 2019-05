Nach Ausfall des Handy-Empfangs: Diese Chance haben Kunden auf finanzielle Entschädigung

Nachdem Mitte Mai Mobilfunkanlagen auf einem Hochhaus am Ravensburger Goetheplatz bei einem Brand beschädigt worden sind, hatten Tausende Kunden der Netzbetreiber Vodafone und Telefónica keinen Handy-Empfang. Einige Kunden haben immer noch keinen oder nur schlechten Empfang. Rund um den Goetheplatz gibt es seit dem Brand vor knapp drei Wochen ein komplettes Funkloch, wovon auch derzeit noch 460 Vodafone- Kunden betroffen sind. Das soll sich bald ändern.

Vodafone hat angekündigt, die reparierten Antennen an der Anlage am Freitag installieren zu können. Anschließend soll die Station wieder in Betrieb genommen werden. Spätestens am Montag soll die Mobilfunkversorgung für Vodafone-Kunden dann wieder vollständig hergestellt sein, heißt es. Auch die Reparatur an der Anlage des O2-Netzbetreibers Telefónica laufe auf Hochtouren, sagt Telefónica-Sprecher Jörg Borm. Wann die O2-Anlage wieder intakt ist, kann er am Mittwoch allerdings noch nicht abschätzen. Bei der Ursache für den Brand geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Anbieter sehen keine Entschädigung

Obwohl die Kunden drei Wochen schlechten oder gar keinen Empfang hatten, hätten sie kein Recht auf finanzielle Entschädigung, sagen die Netzbetreiber. „Eine Entschädigung ist nicht vorgesehen, weil wir als Betreiber keine Schuld an dem Ausfall haben“, sagt Telefónica-Sprecher Borm. Das betont auch Vodafone-Sprecher Petendorf: „Bei höherer Gewalt, wie hier, werden Kunden nicht entschädigt.“

Eine Ausnahme gebe es allerdings: „Wenn einzelne Kunden extrem unter dem Ausfall leiden, können sich diese mit uns in Verbindung setzen. Dann finden wir eine Lösung“, sagt Petendorf. Diese Regelung gelte zum Beispiel für Geschäftskunden, die nun keinen Empfang haben und so finanzielle Einbußen haben. Auch Borm bittet Kunden, sich in solchen Extremfällen beim Betreiber Telefónica zu melden.

Oliver Buttler, Experte für Telekommunikation bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, sieht das anders. „Im Vertrag zwischen Kunden und Netzanbieter ist festgehalten, welche Leistung die Anbieter erbringen müssen und wie viel der Kunde dafür zahlen muss“, sagt der Experte. Wenn der Anbieter die vereinbarte Leistung nicht einhalten kann, auch wenn er den Ausfall nicht selbst verschuldet hat, muss der Kunde auch nicht leisten, erklärt Buttler. Das heißt weniger oder in extremen Fällen nicht zahlen. In welcher Höhe der Nutzer entschädigt werde, müsse individuell festgelegt werden. „Wenn ein Kunde über mehrere Wochen gar kein Netz hat, dann muss eine Ermäßigung unbestritten sein“, so Buttler. Und auch wer das Netz mit nur geringfügigen Einschränkungen nutzen könne, könne sich bei den Netzbetreibern beschweren. „Wenn die Anbieter abblocken, würde ich den Kunden raten, sich bei der Bundesnetzagentur zu melden“, sagt Buttler. Dort könne eine kostenlose Beschwerde eingereicht werden.