Nach 60 Jahren immer noch verliebt

„Das Geheimnis für eine lange Ehe ist das Verständnis für den Partner“, sagt der 85-jährige Fritz Poerschke, der mit seiner Frau Hannelore (82) das Fest der diamantenen Hochzeit feierte. Am 11. April 1958 gaben sich die Eheleute vor dem Standesamt in Stuttgart das Jawort, bevor sie ihre Hochzeit am nächsten Tag in der Kirche mit ihrer Familie und Bekannten in kleinem Rahmen feierten.

„Ich möchte keines der 60 Jahre missen. Ich habe meine Frau damals geheiratet, weil ich sie geliebt habe, und das hat sich auch nicht geändert. Ich würde sie heute wieder heiraten“, sagt Poerschke. Sie lernten sich einige Zeit vor ihrer Hochzeit in ihrer Heimatstadt Königsberg kennen, in der Poerschke mit drei Geschwistern aufwuchs. Er arbeitete bis zum Alter von 79 Jahren, 52 davon beim Metallwarenhändler Engel in Weingarten. Seine Frau musste sich sehr viel um ihre Eltern und den Haushalt kümmern und hatte somit keine Zeit, arbeiten zu gehen.

„Wenn man keine Kinder hat, ist der Partner für einen das Ein und Alles.“ Poerschke kümmert sich liebevoll um seine Frau, die nach einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt. Er ging sogar acht Wochen mit ihr in eine Rehabilitationsklinik, um sich dort zeigen zu lassen, wie er sie nun bestmöglich pflegen kann.

Sie leben schon lange im Kreis Ravensburg, unter anderem in Bad Waldsee und Weingarten. Seit nun 25 Jahren wohnen sie in der Ravensburger Weststadt. Beide sagen, dass Ravensburg nach Königsberg ihre zweite Heimat ist und sie sich dort sehr wohl fühlen. Im kleinen Familien- und Bekannntenkreis werden sie diesen Samstag ihr Jubiläum feiern.

Stadtrat Michael Lopez-Diaz überbrachte dem Ehepaar Glückwünsche, auch im Namen des Oberbürgermeisters, und einen Präsentkorb.