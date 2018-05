Nabu sucht im Kreis neue Mitglieder

Der Natur- und Artenschutz braucht gerade jetzt dringend Unterstützung. Davon ist der Nabu im Kreis Ravensburg nach eigenen Angaben überzeugt. Daher hat er am 28. Mai eine Mitgliederwerbeaktion gestartet, um neue Menschen für den Naturschutz zu begeistern.

„Nur mit vielen Mitgliedern können wir unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen“, sagt Maximilian Dechant, beim Nabu Ravensburg zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Als Beispiele für gelungene Projekte der Ortsgruppe nannte er beispielsweise die Streuobstwiesen im Bereich des Rahlenhofes die mit Hilfe der Nabu-Mitglieder gepflegt und ständig durch Neuanpflanzungen erweitert werden.

Zudem baut, vertreibt und betreut die Gruppe die Nisthilfen „Villa Obertor“ und „Veitsburg“ für Vögel sowie Fledermäuse. Damit habe sie schon sehr vielen Tieren ein neues Zuhause gegeben, heißt es. Ebenfalls aktiv ist die Nabu-Gruppe Ravensburg im Dohlen- sowie im Schwalben- und Mauerseglerschutz. Naturkundliche Führungen und Vorträge sowie Angebote für Kinder im Rahmen der Naju-Gruppe (Naturschutzjugend) vervollständigen das Angebot für Jung und Alt.

„Wir würden uns über viele Neumitglieder freuen und sind immer offen für neue Projektideen“ sagt Helmut Kraft, Sprecher der Gruppe Weingarten. Als Beispiele für ein neues, gelungenes Projekt des Nabu nannte er die Aktion „Weingarten blüht auf“, bei der in den vergangenen Wochen 150 Tüten mit Wildblumensamen an die Bevölkerung ausgegeben wurden, um ein Zeichen gegen den Insektenschwund zu setzen. An einer Weiterführung und Ausweitung im kommenden Jahr, werde bereits gearbeitet.

Beispiele für kontinuierliche Projekte der Nabu-Gruppe sind die Betreuung und Pflege von mehr als 100 Nistkästen im Stadtgebiet, sowie der Amphibienschutz in der Gemeinde Berg. Naturkundliche Führungen und Vorträge sowie Angebote für Kinder in den Sommerferien vervollständigen das Programm der Gruppe.

In den kommenden Wochen wird ein Werbeteam zuerst in Weingarten und Ravensburg, dann im übrigen Kreis für eine Mitgliedschaft im Nabu werben. Bei dem Team handelt es sich um Studenten, sie sind an ihrer Kleidung mit dem Nabu-Logo und dem mitgeführten Werbeausweis erkennbar. Sie dürfen kein Bargeld annehmen.