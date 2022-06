NABU bittet Gartenbesitzer mit Heckenschnitt bis Juli zu warten

Der NABU Ravensburg bittet alle Gartenbesitzerinnen und -besitzer, sich mit dem Hecken- und Strauchschnitt noch zu gedulden. „Bis in den Frühsommer brüten viele Singvögel im Schutz des dichten Blattwerks. Wer jetzt seine Sträucher schneidet, riskiert den Nachwuchs der fröhlichen Sängerschar. Vogeleltern können so stark gestört werden, dass sie ihre Brut aufgeben“, erklärt Markus Ehrlich, Vogelfreund des NABU Ravensburg. Frühestens nach dem „Johannistag“ am 24. Juni sollte geschnitten werden, wenn die meisten Nachkommen flügge sind – besser erst im Juli.

Denn manche Gartenvögel brüten mehrmals im Jahr. „Sind die ersten Jungen aus dem Haus, machen sich die Eltern vieler Vogelarten an eine zweite und dritte Brut. Die Brutsaison endet daher für Gartenvögel wie Kohl- und Blaumeise erst im August“, erläutert Markus Ehrlich. Vor dem Schnitt sollten Hecken immer gründlich auf besetzte Nester geprüft werden. Ein weiterer Nachteil des frühen Heckenschnitts: „Beutegreifer finden die Nester mit den Jungvögeln viel einfacher, wenn schützende Zweige und Laub fehlen.“ Außerdem werden mit einem frühen Rückschnitt häufig Blüten entfernt, die Insekten Nahrung bieten.

Nistkastenbesitzerinnen und -besitzern rät Markus Ehrlich: „Nach der ersten Brut muss dieser nicht gesäubert werden. Nur wenn mit absoluter Sicherheit über etwa fünf Tage hinweg kein Vogel ein- und ausfliegt, kann man die Nisthilfe reinigen. Grundsätzlich ist das Entfernen eines Nestes eine Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz.“

Wenn die Jungvögel flügge werden, sitzen und hüpfen häufig einsam und hilflos wirkende Vogelkinder am Boden herum, die herzzerreißend rufen. Damit sie nicht verloren gehen, senden die Jungvögel lautstark GPS-Koordinaten an ihre Vogeleltern aus – sogenannte „Standortlaute“. Ehrlich betont: „Die Vogeljungen rufen nie uns Menschen um Hilfe, auch wenn das vielleicht so klingen mag“. Der NABU Ravensburg appelliert daher an Spaziergänger und Gartenbesitzerinnen, Jungvögel an Ort und Stelle zu lassen.

Auf keinen Fall sollten aus dem Nest gefallene Jungvögel mit nach Hause genommen werden. „Wer versucht, Vogel-Eltern zu ersetzen, wird meistens scheitern. Schließlich fliegt ein Meisen Paar täglich über 600-mal zum Füttern ein“, sagt Markus Ehrlich.