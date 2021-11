NABU-Baumpflanzaktion am Eckerschen Tobel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 23.10., pflanzten sieben Aktive des NABU-Ravensburg mit Stadtförster Wolfram Fürgut über 90 verschiedene Stauden und Laubbäume in Ravensburgs Nordstadt am Eckerschen Tobel. Nachdem vor zwei Jahren die zu trocken stehenden und vom Borkenkäfer befallenen Fichten gefällt werden mussten, hatte Förster Fürgut bereits im Lauf des letzten Jahres neuen Laubwald angelegt. Nun war die Aufgabe, den Waldrand möglichst artenreich und bunt zu gestalten.

Vor der Pflanzung mussten die beiden Pflanzflächen mit der Motorsense freigemäht werden. Ebereschen, Eiben und alte Hochstamm Obstbaumsorten sollen einen artenreichen Laubwaldabschluss bilden und Nahrung für Wild und Vögel bieten. Pfaffenhütchen, Holunder, Heckenrose, Rotdorn und Speierling gestalten den Waldrand in dem wertvollen Naherholungsgebiet vielfältig. Ganz im Sinne des Vermächtnisses der Familie Gossenberger, die das Gelände vor Jahrzehnten der Stadt hinterließ.

Die „Zukunftsbäume“ und Beeren tragenden Sträucher konnten dank der Vorplanung der Familie Schneider, der Unterstützung durch Herrn Fürgut und der finanziellen Förderung aus dem Umweltfonds der Kreissparkasse Ravensburg gepflanzt werden. Tatkräftige Unterstützung bekam der NABU auch von Claus Scheuber, der drei Aktive des Springkraut-Projekts mitbrachte. Beim anschließenden Vesper waren alle Helfer zufrieden, dass die Pflanzung, die letztes Jahr coronabedingt abgesagt werden musste, dieses Mal erfolgreich umgesetzt werden konnte.