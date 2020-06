Nähkreis fertig mehr als 250 Masken

Die ehrenamtliche Projektgruppe „MiNaFa - Mit Nadel und Faden“ des Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Ravensburg, hat sich Ende März dazu bereit erklärt, in der Corona-Pandemie schnell helfen. Das teilt das Rote Kreuz in einer entsprechenden Meldung mit. Die Gruppe, die sich aus circa 15 Frauen mit Fluchterfahrung und ohne zusammensetze, habe 250 Masken genäht, heißt es in der Mitteilung.

Normalerweise treffe sich die Gruppe, bestehend aus Frauen unterschiedlichen Alters und Kulturen, schon seit längerer Zeit im mit Nähutensilien ausgestatteten Kellerraum der Flüchtlingsunterkunft in der Ravensburger Karlstraße.

Projektleiterin ist Yasemen Büyükdag. Sie hatte 2015 die Idee, als viele Menschen mit Fluchterfahrung in Ravensburg angekommen sind und in der Burachhalle untergebracht waren, Frauen die Möglichkeit zu geben, sich mit anderen Frauen zu treffen, heißt es vom Roten Kreuz.

Über die Jahre hinweg seien viele gemeinnützige Näh-Projekte entstanden. Die Gruppe habe sich vergrößert und sei im Raum Ravensburg bekannter geworden. „Es haben sich nicht nur weitere Frauen mit Fluchterfahrung der Gruppe angeschlossen, auch einheimische Frauen sind dazugekommen, die Interesse haben sich gemeinsam bei Handarbeit auszutauschen und kennenzulernen“, so das Rote Kreuz.

Nach Fertigstellung der Mund-Nase-Schutzmasken wurden 15 Exemplare an MitarbeiterInnen des Amts für Soziales und Familie der Stadt Ravensburg verteilt, die während des Lockdowns täglich in den Flüchtlingsunterkünften vor Ort waren. Außerdem wurden 255 Exemplare in den Anschlussunterbringungen der Stadt an geflüchtete Erwachsene und Kinder sowie Obdachlose überreicht.