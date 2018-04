„Nächstes Jahr könnte es kein Obst geben“

Kaum vorstellbar bei den sommerlichen Temperaturen in diesen Tagen: Noch vor einem Jahr hatten die Obstbauern in der Region mit Frost zu kämpfen und verloren deshalb einen Großteil ihrer Ernte. Doch auch dieses Jahr kommen wegen des Wetters Schwierigkeiten auf sie zu, wie Redakteurin Rahel Krömer von Manfred Büchele, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Obstbau-Bodensee in Bavendorf, erfahren hat.

Herr Büchele, wie sieht die Lage in diesem Jahr aus?

Dieses Jahr haben wir eine Vollblüte, eine außergewöhnlich starke Blüte. Für die Bürger ist das eine wahre Pracht, aber für die Obstbauern eine Herausforderung.

Warum ist das eine Herausforderung? Man könnte doch denken, jetzt ist alles gut und das gleicht den Verlust des vergangenen Jahres wieder aus?

Ja, das wäre schön, aber dem ist leider nicht so. Denn zu viel ist eben zu viel. Im Obstbau spricht man hier von der „Alternanz“. Das bedeutet, wenn ich in einem Jahr zu viel Obst an den Bäumen habe, habe ich im Jahr darauf keines.

Woran liegt das?

Ursache ist die Blüte: Denn gibt es viele Blüten an einem Baum, gibt es viel Obst. Dann hat der Baum viel Kraft aufzuwenden, um alle Äpfel zu ernähren. Gleichzeitig müssen im Zeitraum Juni und Juli die Blüten für das nächste Jahr gebildet werden. Aber wenn der Baum seine ganze Kraft dazu braucht, die Äpfel wachsen zu lassen sowie Zucker und Mineralstoffe einzulagern, dann hat er keine Kraft für die Blütenbildung – beziehungsweise wissenschaftlich ausgedrückt: Die vielen Kerne in den Äpfeln senden Hormone in die Zweige, die die Knospendifferenzierung zu Blütenknospen hemmen. Heißt: Ohne neue Blüten gibt es kein Obst im nächsten Jahr.

Wie kann man da entgegenwirken?

Der Obstbauer muss ausdünnen. 100 bis 140 Äpfel kann ein Baum ernähren, mehr sollten es nicht sein. Andernfalls könnte es nächstes Jahr kein Obst geben. Im sogenannten „Junifall“ wirft der Baum zwar je nach Witterung noch einen Teil seiner Früchte ab – aber das ist im Ausmaß nicht vorhersehbar und reicht bei Weitem nicht aus, um das Problem zu lösen.