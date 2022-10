Mutter vermutet Pfefferspray auf einem Ravensburger Spielplatz

Auf der metallenen Halbkugel in der Ravensburger Bachstraße klettern täglich Dutzende Kinder herum – wollte diesen Kindern jemand schaden? Diese Vermutung erweckt ein Vorfall, den eine Mutter in der Facebook-Gruppe „Du bist ein Ravensburger weil...“ schildert. Die Polizei gibt daraufhin einen klaren Rat.

Mutter berichtet von der ersten Idee des Arztes

Die Mutter beschrieb in dem sozialen Netzwerk, dass ihre Kinder an der Silberkugel gespielt hätten – und kurze Zeit später habe vor allem ihre Tochter rote Augen und eine laufende Nase bekommen. Und nicht nur das. Das Kind „schrie wie am Spieß, dass ihr das Gesicht brennt“, schreibt die Mutter. Rund eine Stunde lang hätten die Schmerzen angehalten. „Da der Kinderarzt Pfefferspray/Tränengas vermutet, wollte ich mal fragen, ob es noch jemanden gibt, dessen Kinder Irritationen nach dem Spielen an der Kugel hatten heute?“ Ihren Eintrag veröffentlichte sie am Dienstagabend.

In den Kommentaren hat niemand von ähnlichen Symptomen bei Kindern berichtet. Eine Nutzerin mutmaßt aber: „Falls es wirklich das war, waren bestimmt Menschen unterwegs in der Nacht und haben das aufgesprüht. Vielleicht sind auch die Kinder zu laut.“

Polizei kennt den Fall nicht, keine Anzeige eingegangen

Der Polizei wurde der Fall nicht gemeldet, wie Pressesprecher Simon Göppert auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ sagt. Er ärgert sich, dass in sozialen Netzwerken über den Fall spekuliert wird, aber niemand die Polizei informiert hat. Dabei gehe es vor allem darum, dass später an dem Tag wahrscheinlich noch andere Kinder an der Kugel geklettert sind.

Wenn eine potenzielle Gefahr bestehe, dann solle man lieber die Polizei verständigen, statt den Fall in sozialen Netzwerken zu diskutieren, so Polizeisprecher Göppert. Seine Kollegen könnten den Ort dann absperren, die Lage prüfen und diese Gefahr gegebenenfalls beseitigen lassen.

Nutzer bietet an, die Kugel zu reinigen

Was an der Vermutung dran ist, dass die Symptome des Kindes durch einen Kontakt mit dem Spielgerät ausgelöst wurden, lässt sich daher nicht sagen. Ein Facebook-Nutzer hat bereits am Dienstagabend angekündigt: „Putzt man das Ding eben. Vielleicht komm ich heut dazu.“