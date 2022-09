Mutter und Sohn nach Unfall verletzt

Eine 43-Jährige und ihr sieben Jahre alter Sohn sind am Donnerstag gegen 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Ravensburg verletzt worden.

Die beiden befanden sich nach Angaben der Polizei als Mitfahrer in einem Hyundai, dessen 50 Jahre alter Fahrer den Wagen auf dem Weg Richtung Innenstadt an einer Ampel in der Wilhelmstraße anhielt. Ein hinterherfahrender 38-Jähriger in einem Opel bemerkte das Anhalten zu spät und fuhr auf. Bei dem Zusammenprall entstand ein Schaden von jeweils rund 2000 Euro an den beteiligten Autos.

Ihre durch den Unfall erlittenen Verletzungen ließen die 43-Jährige und ihr Sohn im Nachgang selbstständig von einem Arzt untersuchen.