„Mutter und Courage und ihre Kinder“ im Konzerthaus Ravensburg

Das Landestheater Schwaben bringt Bertolt Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“ am Samstag, 29. Februar, um 20 Uhr auf die Bühne des Konzerthauses Ravensburg. Zwischen Raffgier und Mutterliebe, Verschlagenheit, Konformismus und Bauernschläue, behauptet sich die Mutter als Geschäftsfrau in einer Männerwelt. Der Krieg ernährt Mutter Courage und ihre Kinder. Der Krieg ist ihr Geschäft und gleichzeitig ihr Verhängnis. Als Marketenderin zieht sie mit dem Planwagen quer durch Europa, den Truppen des 30-jährigen Kriegs und den Flüchtlingsströmen hinterher. Sie will als Geschäftsfrau ihren ,Schnitt machen’, koste es, was es wolle, und doch auch nur ihre Familie durch das brutale Kriegsgeschehen bringen. Aber gegen die Gesetze des Marktes – und gegen die Gewalt kommt sie nicht an. Alle Versuche, ihre Kinder vom Räderwerk des Krieges fernzuhalten, scheitern auf fatale Weise. Das 1939, am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, geschriebene Stück, will eine Warnung sein: an die Regierungen, die glauben mit dem NS-Regime Geschäfte machen zu können, aber auch an die kleinen Leute, die meinen, von der deutschen Expansion zu profitieren. Tickets gibt es für 21, 18 oder 15 Euro in der Tourist Information in Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/82800, per E-Mail an info@ravensburg.de oder online auf tickets.schwäbische.de. Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf den Ticketpreis. Foto: Stefan Loeber