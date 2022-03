Mutmaßlich zündelnde Kinder lösen Feuerwehreinsatz aus

Wegen eines brennenden Holzstapels ist die Feuerwehr am Dienstag kurz vor 17 Uhr in die Brühlstraße in Ravensburg ausgerückt. Offenbar haben laut einem Zeugen zwei Kinder im dortigen Bereich gezündelt und wohl für den Brandausbruch gesorgt, wie die Polizei mitteilt. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, der entstandene Schaden wird auf einen zweistelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung und bittet unter Telefon 0751 / 803 33 33 um Hinweise.