Mutmaßlicher Täter nach Brandstiftungen in Ravensburg und Oberteuringen festgenommen

Nach zwei Brandstiftungen an Mobilfunkanlagen in Ravensburg und Oberteuringen im Mai 2019 hat die Polizei einen Verdächtigen geschnappt. Der 49-jährige Mann wurde am Montagmorgen in einem Waldgebiet bei Oberteuringen (Bodenseekreis) festgenommen. Dort soll er campiert haben, wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz und der Staatsanwaltschaft Ravensburg vom Donnerstag hieß.

Der Mann ist demnach ein international mehrfach vorbestrafter und bereits wegen Einbruchstaten verurteilter Wohnsitzloser. Die Ermittler waren auf seine Spur gekommen, nachdem am Tatort der Brandstiftung in Oberteuringen Beweismittel mit DNA-Spuren gesichert worden sind.

Zeugenhinweise führen Ermittler zu Camp im Wald

Nachdem Zeugen die Behörden darauf hingewiesen haben, dass in einem Wald bei Oberteuringen jemand campiert wurde den Hinweisen nachgegangen. Am Montagmorgen konnte der 49-jährige mutmaßliche Brandstifter in seinem Lager im Wald angetroffen und widerstandslos festgenommen werden, wie es in der Mitteilung heißt.

Ein Haftrichter setzte den bereits bestehenden Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Vollzug. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Mann auch mehrerer Einbrüche verdächtigt

Neben der schweren Brandstiftung in Ravensburg und der Brandstiftung in Oberteuringen steht der 49-jährige Mann in Verdacht, in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Einbrüchen in Wohnhäuser und Geschäftsräume begangen zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.