Mutmaßlicher Brandstifter schweigt

Der mutmaßliche Brandstifter der Kirche St. Jodok befindet sich „aufgrund des gegen ihn bestehenden dringenden Tatverdachts“ weiterhin in Untersuchungshaft. Das teilte Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Der Beschuldigte habe bislang keine weitergehenden Angaben zur Tat gemacht. Deshalb dauern die Ermittlungen zu einem Motiv sowie zum konkreten Hergang der Brandlegungen weiter an.

Der mutmaßliche Brandstifter, der am 10. März in zwei katholischen Kirchen in Ravensburg und Schlier ein Feuer verursacht haben soll, ist mehrfach vorbestraft. Der 40-Jährige gab zwar zu, an den Tatorten gewesen zu sein, leugnete aber, die Feuer gelegt zu haben. Der Mann aus der Raum Oberschwaben wurde vor etwa vier Wochen festgenommen – knapp zwei Wochen nach den Bränden. Damals soll er erst in der Pfarrkirche St. Martin in Schlier eine Stellwand angezündet und nur eine Stunde später ein Sofa in der historischen Altstadtkirche St. Jodok in Ravensburg in Brand gesteckt haben. Insgesamt entstand ein Gesamtsachschaden von mehr als zwei Millionen Euro. Die Sanierungsarbeiten der St.-Jodok-Kirche laufen noch an.

Nach dem Brand in der Kirche St. Jodok in Ravensburg hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Samstagmittag war ein Feuer im Inneren des Gotteshauses ausgebrochen.