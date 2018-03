Ein dicht verwobenes und zugleich musikalisch lustvolles Konzert durften die Besucher am Samstagabend miterleben. Mit spanischer Musik aus dem 16. und 17. Jahrhundert gastierte das Ensemble „Accademia del Piacere“ unter der Leitung von Fahmi Alqhai im Festsaal Weißenau. Hinter „Rediscovering Spain“, wie ihr 2013 veröffentlichtes CD-Projekt titelt, verbergen sich Leidenschaft und Ursprünglichkeit, mit der das Ensemble alte überlieferte Werke frei interpretiert.

Schon das lang andauernde Stimmen der drei Gamben von Fahmi Alqhai und seinem Bruder Rami Alqhai als Söhne eines Syrers und einer Palästinenserin sowie der deutschen Gambistin Johanna Rose ist ein musikalischer Kosmos für sich. Hinzu kommen Miguel Rincón aus Sevilla an der Barockgitarre und Augustín Diassera aus Huelva am Schlagzeug. Der italienische Name ihrer 2002 gegründeten, längst auf internationalem Parkett auftretenden Accademia del Piacere ist Programm. Die Freude, das Vergnügen am Gefallen wollen überstrahlt ihr Spiel und nimmt einen von Anfang an gefangen. „Di, perra mora“ eines anonymen Komponisten, wie es im 16. Jahrhundert keine Seltenheit war, wartete mit einer klassischen Tanzform auf, die sich in traditionellen Basslinien einer Passacaglia oder Ciaconna wiederfinden ließe.

Weit entfernt vom modischen Crossover

Ist es vor Kurzem der Lautenist Rolf Lislevand und Concerto Stella Matutina in Weingarten gewesen, folgte Fahmi Alqhai nun mit einer vergleichbaren Zielsetzung. Die eines Hinausgehens über eine detailgetreue historische Aufführungspraxis. Nicht im Sinne eines modischen Crossovers, sondern ihnen geht es um eine Wiederbelebung und Aktualisierung. Denn schon zu Entstehungszeiten wurden die Werke von den Aufführenden nach eigenem Gusto variiert und verziert. Das ist Musizieren ohne Hemmschwelle auf hohem spieltechnischem Niveau. Allein, was die barocke Instrumentierung angeht. Sie optisch wahrzunehmen mit Fahmi Alqhais Viola da Gamba, die zwar einem Cello ähnelt, doch ohne Dorn am Boden zwischen Oberschenkeln und Waden gehalten wird – und deshalb auch Kniegeige heißt.

Ein akustisches Meer aus Rhythmen

Die den Lauten verwandten Instrumente entwickelten am Abend in Werken des 16. Jahrhunderts der Spanier Antonio und Hernando de Cabezón ein enormes, wie frei schwingendes Klangvolumen ihrer Resonanzkörper. In Heinrich Isaacs (um 1450-1517) berühmt gewordenem „La Spagna“, das, mittig verziert von Miguel Rincóns verwegen-lyrischem Gitarrensolo, zu Sphärischem aufsteigt, sobald Fahmi Alqhais Saitenspiel sich einmischt. Gelegentlich tönen italienische Ursprünge durch oder typisch spanische mit Santiago de Murcias (1673 – 1739) „Fandango“. Im Trio mit drei Gamben entfaltete sich deren ganze Variationsbreite. Spürbar wurde, wie sich deren Modulationsweisen statt linear räumlich manifestieren.

Sie umschließen und umhüllen den Zuhörer. Fahmi Alqhais „Glosa sobre Mille Regretz de Joaquin Deprez“ oder Cabezóns „La dama le demanda“ machen deutlich, dass das, was so weltlich lustvoll tönt, immer auch auf Geistliches zurückgreift. Beides zusammen ergibt ein akustisches Meer aus Rhythmen, die allein dem Moment angehören. Die kommen und vergehen und damit die Jetztzeit betonen. Worum es Fahmi Alqhai ebenso geht, ist eine gegenseitige kulturelle Befruchtung der muslimischen und christlichen Traditionen. Sind die Einflüsse maurischer und arabischer Kulturen auf der iberischen Halbinsel zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert doch legendär. Auch das, die Gemeinsamkeiten zwischen den Kulturen, zeigte dieses vom Publikum umjubelte Gastspiel.