Musischer Abend der Grundschule Weißenau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Endlich wieder singen, spielen, tanzen“, so begrüßte Schulleiter Hans Friedrich die zahlreichen Gäste beim „Musischen Abend“ der Grundschule Weißenau in der letzten Juniwoche. Die Schülertrommler, unter Anleitung von Petra Demario, eröffneten den Abend mit einem Vorgeschmack zum Heimat- und Kinderfest in Weißenau. Anschließend begeisterten die Kinder der Klasse 1b mit ihrem Tanz zum „Bären Boogie-Woogie“. Die Blockflötengruppe und die Bläser der vierten Klassen überzeugten mit hoher Tonreinheit und souveränem und punktgenauem Spiel. Alle dritten und vierten Klassen spielten oder tanzten ein Stück allein und zeigten die große Vielfalt, die im Fach Musik möglich ist.

Was Kinder nach einem oder zwei Jahren auf einem Streichinstrument erlernen können, erklang bei den Streichern der dritten und der vierten Klasse.

Die Klasse 3a spielte mit Boomwhackers, die Klasse 3b erzählte mit diversen kleinen Rhythmusinstrumenten eine Geschichte zu einem Mitspielsatz. Einen Renaissancetanz zu „Oh Sweet Oliver“ führte die Klasse 4a auf. Einen spannenden Aufbau erzeugten die Kinder der Klasse 4b zusammen mit den Viertklassstreichern und der Flöten-AG mit ihrem Kinderlied „Jimba, jimba, papaluschka“. Jedes Kind improvisierte vier Takte alleine.

Den Abschluss des Abends bildete der Chor aus allen dritten und vierten Klassen mit „This Is Me“ und dem „Weißenauer Heimatlied“. Die Kinder sangen die Lieder mit großer Begeisterung und Freude. Hier zeigte sich in berührender Weise die Schulgemeinschaft und wie wichtig es ist, dass jedes Kind auf der Bühne stehen und sich präsentieren kann. Die beiden Referendarinnen Kathrin Kleck und Veronika Rauh gestalteten dieses interessante und umfangreiche Programm. Als Zeichen des Dankes erhielten sie einen schönen Blumenstrauß und vom Publikum tosenden Applaus.