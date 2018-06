Musikwoche sucht Nachwuchsbands

Dieses Jahr wird in der ersten Woche der Sommerferien, also vom 31. Juli bis zum 6. August die Musikwoche in Ravensburg stattfinden. Zum siebten Mal werden junge Bands aus der Region in den verschiedenen Bereichen der Musik geschult und gefördert, vom Einzelunterricht über Bandarbeit und Songwriting bis hin zu Management und Marketing.

Fünf Bands erhalten die Möglichkeit dieser Förderung, welche mit einem Auftritt in der Oberschwabenhalle beim Newcomerfestival am Mittwoch, 5. August, verbunden ist.

Veranstalter der Musikwoche ist das Popbüro Bodensee-Oberschwaben. Das Projekt entsteht zusammen mit der Stadt Ravensburg und mit dem „Regionet“, der Regionalförderung der Popakademie Mannheim.

Es gibt ein paar Bands, die ihre Musikkarriere durch die Teilnahme an der Musikwoche vorangebracht haben: Ein Beispiel hierfür ist die Reaggie-Band „Manarun“ aus Aulendorf.

Junge Bands, die bei der Ravensburger Musikwoche mitmachen wollen, können sich noch bis zum 20. April bewerben. Die Bewerbungsunterlagen gibt es beim Popbüro Bodensee-Oberschwaben und unter

michael@popbuero-bodensee-