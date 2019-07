Musikverein Sternberg Weißenau gibt Rathauskonzert

Der Musikverein Sternberg Weißenau unter der musikalischen Leitung von Helmut Diesch ist am Donnerstag, 4. Juli, um 19.30 Uhr zu Gast am südlichen Marienplatz für das Ravensburger Rathauskonzert. Der Musikverein Sternberg Weißenau gehört zu einem der ältesten Musikvereine der Region und feiert in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen, wie es in der Ankündigung heitß. Informationen über alle Konzerte gibt es im Veranstaltungskalender von Ravensburg unter www.ravensburg.de.

FOTO: Musikverein Sternberg Weißenau