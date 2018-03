Musikschule zieht in die Altstadt

Voraussichtlich im Jahr 2021 wird die Ravensburger Musikschule von der Villa Sterkel in die Bauhütte am Marienplatz und ins Vogthaus an der Charlottenstraße umziehen. Den Grundsatzbeschluss hat der Ausschuss für Bildung und Kultur bei zwei Gegenstimmen der Bürger für Ravensburg (BfR) gefällt, die Zustimmung in den anderen beteiligten politischen Gremien der Stadt gilt ebenfalls als sicher. Stadtrat Rudi Hämmerle (CDU) meinte: „Es ist ein großer epochaler Schritt, den wir heute einleiten: die historische Chance, der Musikschule den Raum zu geben, den sie verdient.“

Teil einer großen Rochade

Wie berichtet, ist der Umzug der Musikschule in das denkmalgeschützte Gebäude am nördlichen Marienplatz, das im Volksmund immer noch „Bauhütte“ heißt, weil dort lange der städtische Bauhof untergebracht war, Teil einer großen Rochade in der Stadtentwicklung: Die Kämmerei zieht von dort demnächst ins frühere Notariat an der Rudolfstraße um. Nach umfangreichen Umbauten kann die Musikschule, die momentan nicht optimal in einem alten Wohnhaus, der Villa Sterkel an der Friedhofstraße, logiert, die meisten Unterrichtsräume in die Bauhütte verlagern. Die musikalische Früherziehung soll jedoch im Vogthaus stattfinden, weil das besser von den Eltern anfahrbar ist. Dieser Wechsel macht den Weg frei für den Verkauf der Villa Sterkel ans Bürgerliche Brauhaus, das den benachbarten „Storchen“ zu einem Kongresshotel mit 120 Zimmern umbauen will, samt Tiefgarage. Gleichzeitig böte sich die Chance, das Umfeld des Konzerthauses grüner zu gestalten. Im Gegenzug verzichtet das Unternehmen darauf, die Räuberhöhle zu einem kleinen Stadthotel umzumodeln – der Bestand der Kultkneipe, für den Hunderte Ravensburger jahrelang kämpften, wäre gesichert.

Nach den Plänen der Stadtverwaltung, die Reinhard Rothenhäusler, Amtsleiter für Architektur und Gebäudemanagement, vorstellte, wird das Erdgeschoss der Bauhütte nur zum Teil von der Musikschule belegt. Dort soll außerdem eine saubere und betreute öffentliche Toilette eingerichtet werden. Der Blumenladen „Grün am Turm“ darf bleiben – dafür sprach sich auch vehement die Grünen-Stadträtin Ottilie Reck-Strehle aus. Vom ursprünglichen Plan, zusätzlich eine Gastronomie einzurichten, hat die Stadtverwaltung nun wieder etwas Abstand genommen. Die Gefahr, dass dadurch der Kiosk mit Creperie auf der anderen Seite des Frauentors kaputt gemacht würde, sei zu groß, meinten mehrere Redner. Obergeschoss und Dachgeschoss werden komplett von der Musikschule belegt, die außerdem Räume im Vogthaus bekommt. Wie es mit Ottokars Puppentheater weitergehen soll, das derzeit im Vogthaus untergebracht ist, war kein Thema. Die Kosten für den Umbau der Bauhütte bezifferte Rothenhäusler auf 5 bis 5,5 Millionen Euro.

Zustimmung und Skepsis

Große Zustimmung für die Pläne gab es von den meisten CDU-Politikern, Grünen, SPD und Freien Wählern. Nur die BfR und CDU-Stadträtin Rita Merz waren skeptisch. Merz sagte, sie sei am Anfang begeistert gewesen, hege nun aber Zweifel, weil die Eltern die Bauhütte nicht anfahren könnten, um ihre Kinder dort abzuladen. „Ist das wirklich das ideale Gebäude? Für diese Summe könnten wir auch neu bauen.“

Ulrich Höflacher (BfR) warb ebenfalls dafür, das Thema zu vertagen und in Ruhe einen besseren Standort für die Musikschule zu suchen. „Wir halten das noch nicht für den großen Wurf.“ Er stelle es sich schwierig vor, wenn künftig aus jedem Fenster eine andere Musik auf den Holzmarkt herabschalle. Die Umbaukosten von fünf Millionen Euro hält Höflacher für schöngerechnet.

Das brachte Rudi Hämmerle (CDU) auf die Palme: „Dass ausgerechnet Sie Musik als etwas Unangenehmes ansehen, wundert mich sehr“, sagte er in Richtung Höflacher, der selbst musiziert und klassische Musik liebt. Die Argumente der BfR-Fraktion seien vorgeschoben, weil es ihr in Wahrheit darum gehe, den Abriss der Villa Sterkel und den Bau des Kongresshotels zu verhindern. „Das ist ein durchsichtiges Spiel.“ Höflacher blieb gelassen. „Wenn alle in verschiedenen Tonlagen zum Fenster herausspielen, ist das eine Kakophonie, keine Musik.“ Es sei eine Unterstellung, dass es der BfR-Fraktion nur darum gehe, die Villa Sterkel zu erhalten.

Zur Beruhigung der aufgeheizten Debatte trugen Baubürgermeister Dirk Bastin und Musikschulleiter Harald Hepner bei. Das Denkmal Bauhütte teuer instand zu setzen und dann zu vermieten, „wäre rausgeschmissenes Geld“, so Bastin, man würde niemals einen „Return on investment“ erreichen. Deshalb komme nur eine kommunale Nutzung infrage. Hepner sagte, die derzeitige Situation in der Friedhofstraße mit den an- und abfahrenden Autos sei „kein Zustand“ und gefährlich: „Autos werden zugeparkt oder rollen runter.“ Mit den älteren Schülern in der Bauhütte und den jüngeren im Vogthaus sei dieses Problem nicht mehr gegeben. Die älteren könnten mit dem Bus fahren, die jüngeren von ihren Eltern bis vor die Tür gebracht werden.