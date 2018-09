Musikschule zieht erst 2022 um

Frühestens im Jahr 2022 kann die Musikschule Ravensburg in die sanierte Bauhütte am nördlichen Marienplatz umziehen. Entsprechend lange werden sich auch die Hotelpläne für den „Storchen“ noch hinziehen. Wie Baubürgermeister Dirk Bastin sagte, soll es zunächst einen Architektenwettbewerb für das Business- und Kongresshotel „Storchen“ geben. Dieser werde frühestens 2020 stattfinden können. Erst danach beginnt die Arbeit am Bebauungsplan. Das Grundstück der alten Musikschule werde die Stadt vorerst auch nicht verkaufen, so Bastin. Wie die SZ mehrfach berichtete, plant das „Bürgerliche Brauhaus“, den „Storchen“ durch Anbauten entlang der Friedhofstraße zu einem Drei-Sterne-Hotel umzubauen. Dafür würde das Unternehmen die Villa Sterkel kaufen und nach dem Auszug der Musikschule abreißen. Die Musikschule wiederum zieht in die ehemalige Bauhütte.