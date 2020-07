Musikschule stellt ihr Angebot mit Konzerten vor

Die Musikschule Ravensburg veranstaltet am Samstag, 18. Juli, im Vorfeld zum Schuljahresbeginn am 1. Oktober einen „etwas anderen“ Informationstag, heißt es in einer Pressemitteilung. Aufgrund der Corona-Pandemie sei es im Moment nicht möglich, Musikinstrumente auszuprobieren oder die eigene Stimme testen zu lassen. Aus diesem Grund hätten sich die Verantwortlichen für die Vorstellung des musikalischen Bildungsangebotes mittels zweier Konzerte entschieden.

Im ersten Konzert, das von 10 bis 11 Uhr in der Alten Spohnturnhalle (Mensa der Gymnasien) stattfindet, werden Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, klassische Gitarre, E-Gitarre, Bass-Gitarre, Harfe, Gesang und Klavier vorgestellt. Im zweiten Konzert werden von 12 bis 13.15 Uhr am selben Ort Schlagwerk, der Frühbereich, Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxofon, Oboe, Fagott, Trompete, Horn, Posaune, Euphonium und Tuba vorgestellt. Die Vorstellung der Instrumente übernehmen die Lehrkräfte der jeweiligen Fachbereiche. Durch das Zusammenfügen der einzelnen Instrumentenfamilien könnten große und vor allem kleine Gäste einen Einblick in die Welt des instrumentalen und vokalen Musizierens erlangen.

Wegen der derzeit geltenden Hygienebestimmungen sei eine Teilnahme an den Konzerten mit einer Anmeldung verbunden. Dies geschehe vor allem zum Schutz der Gesundheit aller Gäste und Mitarbeiter. Das Anmeldeformular sowie weitere organisatorische Informationen sind ab Samstag, 11. Juli, unter www.musikschule-ravensburg-e-v.de freigeschaltet. Die Vergabe der Plätze erfolge nach Eingang der Anmeldungen.