Musikschule Ravensburg informiert über ihr Angebot

Die Musikschule Ravensburg veranstaltet am Samstag, 12. März, von 10 bis 13 Uhr im Vorfeld zum Schulhalbjahresbeginn ihren Informationstag.

Musizieren, alleine oder in Gruppen, ob Klassik oder Pop, ob Groß oder Klein, hierfür bildet die Musikschule aus. Das eigene Musizieren trage dazu bei, eine bessere musikalische Urteilsfähigkeit und einen vielfältigen Musikgeschmack zu entwickeln, heißt es in einer Pressemitteilung der Musikschule. Zugleich werde ein Bildungsprozess gefördert, der zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung beitrage. Auf dem Fundament der Ausbildung an der Musikschule können sich neben den musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten weitere Kompetenzen entfalten.

Unter der kommunalen Trägerschaft der Städte Ravensburg und Weingarten, des Landkreises Ravensburg sowie der Gemeinden Baienfurt, Baindt, Berg, Bodnegg, Fronreute, Grünkraut, Horgenzell, Schlier,Waldburg, Wilhelmsdorf, Wolfegg und Wolpertswende hat sich die Musikschule Ravensburg die intensive und umfassende musikalische Förderung junger Menschen zur Aufgabe und zum Ziel gemacht. Das Angebot umfasst beginnend mit dem „Musikgarten“ (18 Monate bis vier Jahre) über die „Musikalische Früherziehung“ (vier bis sechs Jahre) und die „Blockflöte“ bis hin zu allen Streich- und Blasinstrumenten, Klavier, Perkussion, klassische Gitarre, E – Gitarre, Bassgitarre, Harfe, Akkordeon sowie Gesang ein breites Spektrum. Außerdem spielt die zusätzliche Förderung der Musikschüler in zahlreichen Orchestern, Chören, Bands und Ensembles eine wesentliche Rolle im Konzept der Musikschule.

Aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen ist eine Teilnahme am Infotag mit einer Anmeldung sowie der Einhaltung der 3-G-Regelung verbunden. Bei Schülerinnen und Schülern ab der ersten Klasse ist der Test der allgemeinbildenden Schule ausreichend. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr müssen keinen Test vorweisen. Die Beachtung der derzeit geltenden Corona-Verordnung des Landes sollte eingehalten werden.