Musikschule Ravensburg informiert über ihr Angebot

Die Musikschule Ravensburg veranstaltet am Samstag, 24. Juli, von 10 bis 13 Uhr im Vorfeld zum Schuljahresbeginn am 1. Oktober einen „etwas anderen“ Informationstag. Dieser ist laut Pressemitteilung eine gute Gelegenheit, sich in zwangloser Atmosphäre umfassend und fachlich kompetent über die musikalischen Bildungsmöglichkeiten informieren zu lassen.

Das Anmeldeformular sowie weitere organisatorische Informationen sind unter www.musikschule-ravensburg-e-v.de freigeschaltet. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Eingang der Anmeldungen. Aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen ist eine Teilnahme am Infotag mit einer Verpflichtung zum Corona-Schnelltest bei einer öffentlichen Teststation verbunden. Bei Schülerinnen und Schülern ab der ersten Klasse ist der Test der allgemeinbildenden Schule ausreichend (Bescheinigung). Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr müssen keinen Test vorweisen.