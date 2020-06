Musikschule in der Corona-Krise

Eine solch einschneidende Situation, wie sie durch die Corona-Krise entstanden ist, hat auch die Musikschule Ravensburg seit ihrer Gründung 1971 noch nicht bewältigen müssen. Wie sie es geschafft hat, geht aus dem Telefonat hervor, das die „Schwäbische Zeitung“ mit dem Direktor der Musikschule, Harald Hepner, geführt hat.

„Eine Institution kann nur so gut arbeiten, wie ihre Mitarbeiter zusammenspielen“. Das auszudrücken, wie gut die Mitstreiter des „komplexen Konstruktes Musikschule“ im allgemeinen Zusammenspiel die Krise bislang bewältigt haben, ist Hepner wichtig. „Ich bin voll des Lobes für meine Mitarbeiter“, sagt er. Die mussten in der Regel von Zuhause aus online unterrichten, komplett auf Einzelunterricht umstellen, neue Stundenpläne erstellen und sich engmaschig mit den Eltern absprechen. Und das bei oft mehr als 60 Schülern pro Lehrer.

Alternative Unterrichtsmethoden

Am 16. März wurde die Musikschule parallel zu den Regelschulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Nach den Osterferien startete der Unterricht wieder mit alternativen Methoden. Flötenunterricht online, Geigenunterricht per Telefon oder im Austausch von Videomaterial – alles bislang unvorstellbar, klappte aber recht gut.

Sogar einige positive Aspekte kann Hepner dieser schwierigen Zeit abgewinnen: Die Lehrer kamen in engeren Kontakt mit den Eltern und die Eltern bekamen mehr Einblick in den Instrumentalunterricht ihrer Kinder. Und ab und an wurden die Eltern auch auch selbst aktiv. Nervig nur für Lehrer und Eltern, wenn die Technik versagte und die Netzwerkverbindung holprig war.

Die meisten Schüler freuen sich auf Unterricht

Am Gründonnerstag verschickte die Musikschule 2000 Briefe an die Eltern, in denen sie über die Fortsetzung des Unterrichts unter veränderten Bedingungen oder das Ruhenlassen des Vertrages mit Einsparung der Gebühren aufklärte. 80% der Schüler willigten in die Fortführung des Unterrichts nach den Osterferien ein. 20% ließen den Unterricht ruhen bis zum Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht. Bis auf zwei Kollegen wurde für alle Musikschullehrer Ende April rückwirkend Kurzarbeit beantragt – auch das ein Novum für die Musikschule mit ihren 55 Lehrkräften und rund 2800 Schülern.

Am 18. Mai begann der Unterricht wieder, allerdings nicht für Bläser, Gesang, musikalische Früherziehung und die Angebote „Musikgarten“ und „Singen-Bewegen- Sprechen“. Dass sich die meisten Schüler auf den Unterricht gefreut haben, bedeutete auch für die Lehrer einen Motivationsschub.

Der Präsenzunterricht für Blasinstrumente und Gesang beginnt unter strengsten hygienischen Schutzmaßnahmen am 15. Juni als Einzelunterricht. Für die gesamte Chor-, Orchester- und Bandarbeit ist auch nach diesem Termin noch keine Lockerung in Sicht.

Schwierig ist auch die Beschaffung der Räume zum Unterrichten, da die Nutzung der Schulräumlichkeiten weiter untersagt ist. Harald Hepner baut hier auf seine guten Beziehungen zur Stadtverwaltung, zu Gemeindebürgermeistern, Sportvereinen oder Kirchengemeinden.

Highlights fallen 2020 aus

Highlights im Musikschuljahr wie Vorspiele, Mitwirken bei „Jazz in Town“ oder beim Rutentheater fallen 2020 leider aus. Aber es gibt Ziele, auf die Hepner über alle derzeitigen Sorgen hinweg mit Optimismus schaut: die für 2021 geplante 50-Jahrfeier der Musikschule mit viel Musik und ganz viel Grund zum Jubeln und den für 2022 geplanten Umzug der Musikschule in die Bauhütte.

Die Musikschule Piepmatz unterrichtete nach der Schließung der Schulen im März online ebenso wie die Musikschule Gisela Wassermann, die Musikschule Vogteistrasse, die Musik- und Tanzschule DoReMi oder die Korolev-Musikschule. Alle arbeiten entsprechend der Vorgaben der Behörden, einige holen den im Lockdown ausgefallenen Unterricht in den Ferien nach.

Die Modernguitar Musikschule unterrichtete gleich nach den Osterferien mit Mundschutz und Plastiktrennwand normal weiter. Unter größtmöglichem Einsatz haben sich auch diese und andere private Musikschulen erfolgreich den großen Herausforderungen gestellt.