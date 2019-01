Musikschüler erfolgreich bei „Jugend musiziert“

Schüler der Musikschule Ravensburg haben auch in diesem Jahr wieder überaus erfolgreich beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ im Landkreis Ravensburg in Wangen teilgenommen. Wie die Musikschule mitteilt, erspielten sie sich in den Kategorien „Violine solo“, „Viola solo“, „Violoncello solo“, „Duo Klavier und ein Blasinstrument“ sowie „Kammermusik“ erspielten durchweg erste Preise, größtenteils mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb Baden-Württemberg. Auf dem Bild zu sehen sind (erste Reihe von links): Malin Olivia Widmer, Adrian Konstantin Huber, Arne Böhm, Keno Jonathan Saad, Amaya Barillas Dahm, Leander Soretz, Amalia Soretz, Lara Ibele und Anton Werner von Kreit. Zweite Reihe von links: Judith Lüdke, Svenja Bareth, Noemie Bader, Luis Thaler, Marlene Ittner, Salome Wanner, Jonathan Straub, Janina Neuscheler.